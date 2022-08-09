Россияне начали скупать новостройки после снижения ипотечной ставки

Эксперты посчитали, в каких городах активнее отреагировали на заявление о снижении льготной ипотеки до 7%. Из 15 городов, участвовавших в исследовании, спрос вырос в 11, сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости» во вторник, 9 августа.

Активнее всего на информацию о льготной ипотеке под 7% отреагировали в Ростове-на-Дону и Омске — в них спрос увеличился на 28% и 25% соответственно. Дальше в рейтинге расположились Волгоград (+19%), Красноярск (+8%), Уфа (+6%), Нижний Новгород (+6%) и Новосибирск (+6%), сообщили эксперты.

Аналитики сравнили спрос на первичную недвижимость за шесть недель до и после 17 июня 2022 года. Тогда президент Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке для новостроек с 9% до 7%, официально мера вступила в силу 20 июня. Для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей максимальный размер субсидированного кредита остался на уровне 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей.

«Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% сделало приобретение недвижимости более доступным для населения, что сможет в перспективе поддержать строительную отрасль. Поскольку процесс оформления ипотеки долгий, о реальных результатах говорить пока рано. Но уже сегодня при анализе спроса обращает на себя внимание тот факт, что более чем в 2/3 регионов на изменения отреагировали положительно», — сказал руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Также он отметил, что вместе с тем, полученные данные нужно оценивать в комплексе с другими процессами на рынке. Появление новых объектов могло повлиять на спрос в городах.

Эксперты называют и другие причины роста спроса на новостройки во второй половине июня и июле 2022 года.

«На рынок постепенно выходят продавцы и покупатели, которые весной отложили решение жилищного вопроса — для многих тема расширения или переезда за несколько месяцев не стала менее актуальной, просто люди ждали подходящих условий и хоть какой-то стабильности. И сейчас те, кто хотел продавать существующую вторичную квартиру в пользу новостройки, начали возвращаться на рынок», — сказал Дмитрий Алексеев.

Ранее, 4 августа, стало известно, что спрос на новостройки активно восстанавливается после весеннего падения, нарушая прогнозы о его стагнации. Об этом свидетельствуют результаты исследования федеральной компании «Этажи», которое есть в распоряжении «Известий».

Также в начале месяца «Известиям» рассказали архитекторы проектной компании WE-ON о том, что более половины квартир в запроектированных новостройках Москвы в 2022 году составляют малоформатные юниты. Чаще всего это студии площадью от 22 до 24 кв. м либо двухкомнатные квартиры евроформата — «евродвушки» площадью от 37 до 39 кв. м.