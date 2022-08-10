В центре Москвы спасли краснокнижного черного коршуна

Житель Москвы 10 августа обнаружил в Тверском районе черного коршуна и передал его специалистам. Птица занесена в Красную книгу столицы, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

«Птица занесена в Красную книгу Москвы под 0-й категорией редкости как вероятно исчезнувший вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — говорится в сообщении.

Коршуна доставили в центр реабилитации диких животных, где ему оказывают необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания.

9 августа в подмосковном Ступино биологи обнаружили редкого голубя клинтуха и насекомое ручейника.

8 августа агентство городских новостей «Москва» сообщило еще об одной находке. Краснокнижного голубя вяхиря заметили в природном заказнике на западе Москвы. Там отметили, что увидеть такую птицу в городской черте — большая удача.