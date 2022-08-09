В подмосковном Ступино обнаружили редкого голубя клинтуха

В Московской области биологи обнаружили редкого голубя клинтуха и насекомое ручейника. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Биологи их обнаружили во время исследования памятника природы — участка долины реки Песочни между поселком Тростники и деревней Песочная в городском округе Ступино.

«Биологи наблюдали два охраняемых вида: редкого голубя клинтуха и ручейника апатанию зонеллу. Последняя находка очень важна еще и потому, что ручейники отличаются повышенной чувствительностью к загрязнению вод, и их нахождение свидетельствует о том, что вода в Песочне чистая», — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова.

В министерстве отметили, что на этой особо охраняемой территории подтверждено местообитание 58 видов позвоночных животных, включая черно-синего слизня, занесенного в Красную книгу Подмосковья.

Также в Песочне обитает нуждающийся в постоянном наблюдении вид рыб — голавль.

8 августа агентство городских новостей «Москва» сообщило еще об одной находке. Краснокнижного голубя вяхиря заметили в природном заказнике на западе Москвы. Там отметили, что увидеть такую птицу в городской черте — большая удача.

У вяхиря необычное оперение — тело птицы серое или сизо-дымчатое, грудь красноватого оттенка, а шея зеленоватая с металлическим отливом.

22 июля издание The Guardian сообщило, что американские ученые из Исследовательского института Океанариума обнаружили в заливе Монтеррей в Калифорнии новый вид обитающих на глубине медуз из рода Atolla. Этот вид медуз больше уже знакомых ученым видов. Самая крупная особь в диаметре составляет 13 см.