След остыл: ученые не могут найти редкого кита, запутавшегося в сетях

Операция по спасению гренландского кита, запутавшегося в сетях, возобновилась 5 августа в Приморье. После почти недели штормов поисковый отряд впервые вышел в Охотское море, чтобы найти животное. Через два с половиной часа миссию снова приостановили из-за сильного тумана, рассказали «Известиям» спасатели. Кита, попавшего в беду, увидели туристы 28 июля. Первая попытка освободить его окончилась неудачей, а потом испортилась погода. Мнения ученых о судьбе животного разделились — он мог выпутаться из веревок самостоятельно, а мог и погибнуть. Есть ли шанс на успешное спасение редкого гиганта, сколько еще у людей времени — выясняли «Известия».

Он свободен?

Поисковая группа на быстроходном катамаране вышла в район поиска гренландского кита 5 августа в 11 часов 33 минуты. Она направилась в место, где животное видели в последний раз — еще 29 июля. Тогда спасатели попытались освободить кита от сетей, в которых он запутался, но кит их к себе не подпустил. В тот день операцию пришлось прервать из-за шторма.

5 августа погода наладилась, и группа снова отправилась в море. В ее состав вошли сотрудники Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени Северцова и центра спасения морских млекопитающих «Дельфа». Они провели в море два с половиной часа в условиях переменной видимости, рассказал «Известиям» научный консультант центра «Дельфа» Григорий Цидулко.

— К сожалению, обнаружить кита не удалось — через два часа тридцать минут район поиска накрыл сильный туман. Было принято решение прекратить поиски и вернуться в базовый лагерь, — объяснил собеседник «Известий».

След остыл Участники операции по спасению кита Фото: ИЗВЕСТИЯ

Специалист по морским млекопитающим подтвердил, что в последний раз кита видели в понедельник, 29 июля, — он пропал из зоны видимости и не появляется уже неделю. О чем это говорит — о том, что животное погибло или, наоборот, освободилось и ушло далеко в море, — ученые сейчас спорят. Их мнения разделились.

Ведущий инженер ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, замруководителя совместной с WWF программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов на ситуацию смотрит оптимистично. Он считает, что за те семь дней, что кита не видели, он мог освободиться из опутавшего его капкана и уплыть.

— По наблюдениям специалистов, которые видят этих китов регулярно, чаще всего от таких запутываний они освобождаются сами. Веревка напутана не на хвосте и не на теле, а на челюсти и на усах, а это не настолько критично. По моим представлениям, скорее всего, он уже освободился, — предположил специалист.

По его словам, это значит, что кита теперь могут и не найти — он может быть уже далеко в море. Спасатели до сих пор искали его, используя лишь лодку, а это ограничивает зону поиска. Но, по сведениям Дмитрия Глазова, в район поисков из Владивостока вышло большое судно, после его прибытия шансы найти кита увеличатся.

Из-за царящей в Охотском море непогоды выход судна был задержан на сутки, уточнил член-корреспондент РАН, директор ИПЭЭ им. А.Н. Северцова Вячеслав Рожнов. Он в оптимистичный сценарий не верит.

След остыл Фото: ИЗВЕСТИЯ

— То, что 5 августа за два с половиной часа его не нашли, это вопрос к тому, с помощью какой техники его искали, а не свидетельство того, что он свободен. Плохая погода мешает сделать поиски более длительными. Плюс киты тоже реагируют на погоду — он мог уйти в другое место. Я не думаю, что он сам освободился — запуталось там всё очень здорово. Как известно по практике, если морское животное запуталось в рыболовных снастях, выбраться для него — всегда проблема , — отметил специалист.

Спасительный жир

Если кит не освободился, он, скорее всего, всё равно жив, уверен Вячеслав Рожнов. Шансы на это большие, согласен Дмитрий Глазов. Веревка запуталась на его теле не настолько, чтобы он не мог плавать и питаться, а значит, какая-то пища всё это время в его организм, вероятнее всего, поступала, говорит он.

Но даже если нет — большие киты могут обходиться без еды даже не недели, а несколько месяцев: запасов жира им для этого хватает. Десять дней вынужденного голодания угрозы его жизни не несут. Однако не факт, что речь идет именно о десяти днях — это лишь срок, когда кита обнаружили туристы. Сколько на самом деле он находится в таком опутанном состоянии, никто не знает.

Если же морской гигант все-таки погиб, а такой сценарий исключать нельзя, то мы об этом тоже не узнаем, потому что в этом случае он будет лежать глубоко на дне, сказал эксперт.

По мнению Дмитрия Глазова, пятничные поиски были обречены на неуспех. Поскольку даже с веревкой в пасти кит плавал свободно, шансов найти его в том же районе, где его видели несколько дней назад, не было никаких.

След остыл Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Море большое, а на лодке далеко не уплывешь. Это скорее такая успокоительная поездка была, — говорит он.

Тем не менее спасатели надежды не теряют и готовы снова отправиться на поиски бедняги при первом удобном случае.

— Прогноз погоды здесь не очень точный, поэтому будем действовать по фактической погоде, — обнадежил «Известия» Григорий Цидулко.

Если люди что-то упорно ищут, они, как правило, находят, но в данном случае вопрос изменившейся локации кита — не единственный, напомнил Вячеслав Рожнов. Даже если животное найдут, вопрос о том, как ему помочь, остается открытым — до сих пор уставший от стресса кит спасателей к себе не подпускал. Все попытки заканчивались ничем — кит уходил на дно.

Море мусора

Захламленность моря порванными и брошенными рыболовными снастями — большая проблема для морских животных. Они запутываются в них регулярно, рассказал Вячеслав Рожнов.

— Это снова вина человека. Как в случае с белой медведицей, у которой в пасти застряла банка. Тогда проблема тоже была не в животном, а в людях — туристах, которые путешествуют на судах и любят подкармливать белых медведей сгущенным молоком для собственного развлечения и не думают о последствиях. Также и здесь — порванные сети и канаты рыбаки зачастую бросают в море, хотя могли бы их вытащить и увезти с собой. Проблему надо решать — весь этот мусор из моря нужно убирать, иначе такие случаи будут повторяться, — предупредил ученый.

След остыл Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Брошенные и не утилизированные сети — одна из основных причин плохого состояния китообразных, подчеркнул Вячеслав Рожнов. Именно в такой сети, скорее всего, запутался и нынешний гренландский кит, добавил он. Ученый предложил посмотреть на беду, в которую попал красавец-кит, шире — как на проблему человеческого присутствия в океане, из-за которой страдают животные, в том числе — редкие. Это не только сети, которые рвутся и не вывозятся, но и «горы пластикового мусора», которые — опять же по вине людей — плавают в океане и наносят его обитателям непоправимый вред.

В этот раз на проблему обратили внимание, так как пострадал гренландский кит — одно из самых редких животных на планете. Их осталось порядка 300 особей, и смерть каждого — трагедия и угроза выживанию популяции. Но ежедневно от деятельности человека страдает и масса других обитателей морей и океанов. Просто эти истории остаются незамеченными.