Появились кадры спасения краснокнижного кита в Охотском море

Кадры операции по спасению гренландского кита, занесенного в Красную книгу, поступили 30 июля в распоряжение «Известий».

На кадрах видно, как спасатели и зоозащитники пытаются вызволить кита из сетей, в которых млекопитающее запуталось. Поиски кита велись двое суток.

Животное, как предполагают спасатели, переживает стресс и уже устало, но сбросило с себя часть сетей. В настоящее время кит находится рядом с берегом.

«Состояние кита на сегодняшний день оценивается как стрессовое. Потому что имеются признаки неестественного поведения. Что отмечают ученые, которые находятся на месте», — объяснил гид группы Бахт Мавланов.

Два дня назад кита обнаружили в Охотском море недалеко от острова Рейнеке туристы. Они сообщили о попавшем в сете ките береговой службе. В мире гренландских китов насчитывается всего около 300.