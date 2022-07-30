Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол в Лондоне изъявил желание стать свидетелем беседы Трасс и Путина
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов тепла в Москве и области 30 июля
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Госдеп опроверг намерение Блинкена запросить встречу с Лавровым в Камбодже
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Общество
Спасатели вызволили застрявшую под капотом авто из-за кошки таксу
Общество
Руководство сгоревшего хостела Москвы задержано
Мир
Экс-президент Молдавии Додон опроверг запрет на общение с прессой
Общество
Останкинская телебашня сменила цвет по случаю Международного дня тигра
Экономика
Forbes рассказал о подготовке ЦБ РФ к отмене биржевых торгов долларом и евро
Общество
Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей
Сюжет:

Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

0
Фото: Григорий Цидулко/«Дальневосточные Экспедиции»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснокнижный гренландский кит 30 июля застрял в рыболовных сетях в нескольких сотнях метров от берега в Охотском море. Ученые и спасатели начали операцию по его спасению.

Китовый курс: в РФ хотят создать орган власти по надзору за дельфинами
Запрет на вылов поддерживают в Минприроды и Росприроднадзоре и не одобряют в Минкультуры и Росрыболовстве

По нашей информации, попавшее в западню животное заметили туристы, проплывавшие мимо на катере, после чего они сообщили о происшествии зоозащитникам и ученым, которые экстренно отправились на поиски животного.

Поисковая бригада искала кита два дня, так как из-за шума катеров животное постоянно меняло свое местоположение. За это время он успел скинуть часть веревок, но полностью освободиться не смог.

Специалисты говорят, что у кита начался стресс и накопилась усталость. В настоящий момент спасатели прорабатывают мероприятия по спасению животного, что сопряжено с опасностью для людей, так как животное может перевернуть судно. Однако ученые настроены серьезно, так как потеря даже одного гренландского кита ускорит вымирание этого вида — на всем земном шаре таких китов осталось всего 300.

12 июля канадские экологи потребовали обеспечить безопасность китам, которые ежегодно запутываются в рыболовных сетях и там же погибают. Экоактивисты выступили с призывом после того, как в заливе Святого Лаврентия был обнаружен запутавшийся в сетях кит. Животное идентифицировали как 38-летнего самца по кличке Меридиан, которого ранее, 30 июня, видели в водах между квебекским Иль-де-ла-Мадлен и островом Мискоу в Нью-Брансуике.

20 июня в Сахалинской области закончилась экспедиция, посвященная изучению китообразных в Кунаширском проливе. В конце мая 2022 года участники экспедиции встретились с малыми плавунами (Berardius minimus). Японские ученые описали этот вид китов всего три года назад. В 2021-м сотрудники заповедника впервые наблюдали живых малых плавунов, тогда они насчитали 14 особей. Ученые отобрали пробы воды, содержащие мельчайшие кусочки отслоившейся кожи китов. Образцы позволят получить фрагменты последовательности ДНК и в дальнейшем подтвердить видовую принадлежность и провести анализ генетического разнообразия, не беспокоя самих животных.

В РФ 1 сентября 2021 года правительство одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он запрещает прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022