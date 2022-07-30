Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

Краснокнижный гренландский кит 30 июля застрял в рыболовных сетях в нескольких сотнях метров от берега в Охотском море. Ученые и спасатели начали операцию по его спасению.

По нашей информации, попавшее в западню животное заметили туристы, проплывавшие мимо на катере, после чего они сообщили о происшествии зоозащитникам и ученым, которые экстренно отправились на поиски животного.

Поисковая бригада искала кита два дня, так как из-за шума катеров животное постоянно меняло свое местоположение. За это время он успел скинуть часть веревок, но полностью освободиться не смог.

Специалисты говорят, что у кита начался стресс и накопилась усталость. В настоящий момент спасатели прорабатывают мероприятия по спасению животного, что сопряжено с опасностью для людей, так как животное может перевернуть судно. Однако ученые настроены серьезно, так как потеря даже одного гренландского кита ускорит вымирание этого вида — на всем земном шаре таких китов осталось всего 300.

12 июля канадские экологи потребовали обеспечить безопасность китам, которые ежегодно запутываются в рыболовных сетях и там же погибают. Экоактивисты выступили с призывом после того, как в заливе Святого Лаврентия был обнаружен запутавшийся в сетях кит. Животное идентифицировали как 38-летнего самца по кличке Меридиан, которого ранее, 30 июня, видели в водах между квебекским Иль-де-ла-Мадлен и островом Мискоу в Нью-Брансуике.

20 июня в Сахалинской области закончилась экспедиция, посвященная изучению китообразных в Кунаширском проливе. В конце мая 2022 года участники экспедиции встретились с малыми плавунами (Berardius minimus). Японские ученые описали этот вид китов всего три года назад. В 2021-м сотрудники заповедника впервые наблюдали живых малых плавунов, тогда они насчитали 14 особей. Ученые отобрали пробы воды, содержащие мельчайшие кусочки отслоившейся кожи китов. Образцы позволят получить фрагменты последовательности ДНК и в дальнейшем подтвердить видовую принадлежность и провести анализ генетического разнообразия, не беспокоя самих животных.

В РФ 1 сентября 2021 года правительство одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он запрещает прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.