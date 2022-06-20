Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель заявил об отсутствии блокады Калининграда
Мир
Зеленский попросил $5 млрд в месяц для поддержки украинской экономики
Мир
СКР возбудил дело по факту удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
Экономика
Минфин отказался поддержать идею о магазинах duty free на внутренних рейсах
Мир
В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт
Мир
В Киеве предложили отказаться от «тяжелых для украинцев» произведений русской литературы
Мир
Россия сохранила ограничения на перемещение через границу с Финляндией
Спорт
Украинские синхронистки снялись с чемпионата мира из-за «русской музыки»
Мир
Вена подтвердила присутствие австрийских наемников на Украине
Общество
Путин поручил учредить стипендию имени Елены Гнесиной
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Экспедиция по изучению китообразных завершилась на Курилах

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области закончилась экспедиция, посвященная изучению китообразных в Кунаширском проливе. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу заповедника «Курильский».

Китовый курс: в РФ хотят создать орган власти по надзору за дельфинами
Запрет на вылов поддерживают в Минприроды и Росприроднадзоре и не одобряют в Минкультуры и Росрыболовстве

В конце мая 2022 года участники экспедиции встретились с малыми плавунами (Berardius minimus). Японские ученые описали этот вид китов всего три года назад. В 2021-м сотрудники заповедника впервые наблюдали живых малых плавунов, тогда они насчитали 14 особей.

В 2022 году было идентифицировано еще 16 плавунов. Повторные встречи подтвердили, что Кунаширский пролив является местом их регулярного пребывания в конце весны — начале лета.

Ученые отобрали пробы воды, содержащие мельчайшие кусочки отслоившейся кожи китов. Образцы позволят получить фрагменты последовательности ДНК и в дальнейшем подтвердить видовую принадлежность и провести анализ генетического разнообразия, не беспокоя самих животных.

«В июне у нас было много встреч с косатками. <…> При работе с ними мы фотографируем плавник и находящееся за ним седловидное пятно для индивидуальной идентификации: по фотографии хорошего качества можно отличить каждое животное», — также рассказала руководитель экспедиции Ольга Филатова.

Структуру семей курильских косаток еще только предстоит выявить. Процесс осложняется возможным «походом в гости» особей из одной семьи в другую. Также бывает, что в большую группу временно объединяются сразу несколько семей. Тогда определить, кто с кем находится постоянно, становится еще сложнее. Чтобы достоверно выяснить состав семьи, нужно повстречать одних и тех же животных много раз, объяснили эксперты.

Кунаширский пролив представляется перспективным районом для изучения косаток и малых плавунов, заявила Ольга Филатова. Ученые надеются продолжить там работу в 2023 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022