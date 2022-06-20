Экспедиция по изучению китообразных завершилась на Курилах

В Сахалинской области закончилась экспедиция, посвященная изучению китообразных в Кунаширском проливе. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу заповедника «Курильский».

В конце мая 2022 года участники экспедиции встретились с малыми плавунами (Berardius minimus). Японские ученые описали этот вид китов всего три года назад. В 2021-м сотрудники заповедника впервые наблюдали живых малых плавунов, тогда они насчитали 14 особей.

В 2022 году было идентифицировано еще 16 плавунов. Повторные встречи подтвердили, что Кунаширский пролив является местом их регулярного пребывания в конце весны — начале лета.

Ученые отобрали пробы воды, содержащие мельчайшие кусочки отслоившейся кожи китов. Образцы позволят получить фрагменты последовательности ДНК и в дальнейшем подтвердить видовую принадлежность и провести анализ генетического разнообразия, не беспокоя самих животных.

«В июне у нас было много встреч с косатками. <…> При работе с ними мы фотографируем плавник и находящееся за ним седловидное пятно для индивидуальной идентификации: по фотографии хорошего качества можно отличить каждое животное», — также рассказала руководитель экспедиции Ольга Филатова.

Структуру семей курильских косаток еще только предстоит выявить. Процесс осложняется возможным «походом в гости» особей из одной семьи в другую. Также бывает, что в большую группу временно объединяются сразу несколько семей. Тогда определить, кто с кем находится постоянно, становится еще сложнее. Чтобы достоверно выяснить состав семьи, нужно повстречать одних и тех же животных много раз, объяснили эксперты.

Кунаширский пролив представляется перспективным районом для изучения косаток и малых плавунов, заявила Ольга Филатова. Ученые надеются продолжить там работу в 2023 году.