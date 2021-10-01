Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

Правительство России одобрило законопроект о запрете вылова китов и дельфинов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», запрещающий прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом говорится 1 сентября на сайте кабмина.

Не ловите Вилли: в Госдуме предлагают запретить пополнение дельфинариев
Только в Китай ежегодно продают по сотне морских китообразных из России

«Законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней», — отмечается в сообщении. Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

19 августа стало известно, что в России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов.

На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году. Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух.

В 2019 году первую партию выпустили в дикую природу. Остальных доставили в Хабаровск и выпустили в Амур.

В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021