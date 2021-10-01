Правительство России одобрило законопроект о запрете вылова китов и дельфинов

Правительство России одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», запрещающий прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом говорится 1 сентября на сайте кабмина.

«Законопроект предусматривает установление запрета на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китов, дельфинов и морских свиней», — отмечается в сообщении. Законопроект будет внесен в Госдуму в установленном порядке.

19 августа стало известно, что в России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов.

На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году. Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух.

В 2019 году первую партию выпустили в дикую природу. Остальных доставили в Хабаровск и выпустили в Амур.

В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.