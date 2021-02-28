Не ловите Вилли: в Госдуме предлагают запретить пополнение дельфинариев

Вылов дельфинов, косаток и тюленей для океанариумов и дельфинариев могут запретить. Соответствующий законопроект готовится к первому чтению в Государственной думе, он уже нашел поддержку среди членов профильного комитета. Сегодня шоу с дельфинами и передвижные «морские цирки» незаконны во многих странах. В курортных же городах России этот бизнес процветает, а звезды таких развлекательных программ зачастую живут в совершенно неподходящих для них условиях — маленьких бассейнах, а то и в цистернах. Кроме того, российские китообразные пополняют и китайские океанариумы. По данным Фонда защиты китов, ежегодно в Поднебесную продают порядка ста животных. За одну особь платят до $2 млн, поэтому этот нелегальный бизнес крайне выгоден.

Не ловись ни большая, ни маленькая

На рассмотрение экспертного совета направлен законопроект, который предлагает полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе и в культурно-просветительских целях.

— Сегодня их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах , — подчеркнула автор законопроекта депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Например, использование дельфинов в развлекательных целях запрещено в Австралии, Антильских островах, Аргентине, Бразилии, Гаити, Гватемале, Гавайских островах, Индии, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Мальдивских островах, Мексике, Никарагуа, Пуэрто-Рико, Украине, Чили. Принят такой закон в Южной Каролине (США), аналогичные меры рассматривают и другие штаты Америки.

А передвижные дельфинарии нелегальны в 17 странах ЕС: Австрии, Бельгии, Венгрии, Великобритании, Греции, Ирландии, Кипре, Латвии, Люксембурге, Польше, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Эстонии.

— Лечебный эффект дельфинотерапии, используемый владельцами дельфинариев в качестве аргумента защиты своей деятельности, не подтверждается ученым сообществом. Его вполне заменяет общение с обычными домашними животными, — отметила Светлана Бессараб.

Не ловите Вилли3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству , добавила депутат.

Сегодня возможны две ситуации незаконного вылова , пояснила член комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по экологии и окружающей среде Мария Спиридонова.

— Первый вариант, когда дельфинарий или океанариум заказал вылов у уполномоченной организации в учебных и культурно-просветительских целях, но эта организация нарушила требования. Например, выловила китовых с детенышами или самок с явными признаками беременности. Второй вариант — это заказ вылова у откровенных браконьеров , — пояснила она.

В обоих случаях животные должны быть изъяты и возвращены в среду обитания, подчеркнула юрист.

— Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают «на ответственное хранение» дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно, — отметила Светлана Бессараб. — Сегодня мы боремся за жизни двух краснокнижных черноморских афалин, попавших в такую ситуацию в Краснодарском крае.

В профильном комитете нижней палаты парламента к инициативе отнеслись положительно.

— События, которые мы наблюдали на Дальнем Востоке, я имею в виду «китовую тюрьму», из которой даже по поручению президента белух и косаток не могли отпустить очень долго, показали, что законодательная система требует совершенствования , — считает член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин. — Если законопроект будет внесен с учетом того опыта, который мы получили, это пойдет на пользу природе и поможет наладить систему работы дельфинариев и центров изучения этих животных.

Не ловите Вилли1 Фото: Global Look Press/imageBROKER/Marco Simoni

Семейная трагедия

— Если животные не находятся под угрозой исчезновения и не входят в Красную книгу, глобально их вылов на экосистему не влияет, но влияет на определенные группы животных. Те же китообразные очень социальны. Для них большая трагедия, когда у них забирают детенышей. Есть много исследований, которые подтверждают, что эта драма по силе сравнима с человеческой. Поэтому с точки зрения гуманности их вылов довольно жесток , — рассказал «Известим» руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих Вячеслав Алексеев.

По его словам, китообразные — очень сообразительные, разумные существа, которые созданы для того, чтобы жить на больших территориях. Сам факт их поимки и помещения в неволю заставляет животных сильно страдать.

— Пойманная в дикой природе особь заведомо обречена на мучения, потому что она знает, как живется за пределами условной клетки, и будет постоянно туда стремиться, — пояснил специалист.

Кроме того, морские млекопитающие эмоциональны и в неволе способны нанести вред или даже убить человека.

— Даже достаточно мирные животные способны разозлиться по массе причин. Афалины, например, часто кусают тренеров, могут с разгона ударить или не дать совершить вдох, когда человек погружается в воду. Тюлени, особенно ушастые, тоже могут нанести серьезные травмы. Морские львы — огромные животные с очень свирепым нравом. Были случаи, когда косатки убивали тренеров, — объяснил Вячеслав Алексеев.

Самый известный случай нападения морского млекопитающего на тренера произошел 24 февраля 2010 года в океанариуме SeaWorld. Самец косатки по имени Тиликум затащил 40-летнюю дрессировщицу Дон Браншо в воду и убил.

Не ловите Вилли2 Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Phelan Ebenhack

Есть случаи, когда животные в неволе живут несколько десятков лет, отметил руководитель Центра изучения и сохранения морских млекопитающих. Однако в большинстве случаев их жизнь сильно сокращается: в два-три раза.

— Что касается закона о запрете вылова, то его давно стоило принять. Такая практика действует во многих странах, — подчеркнул Вячеслав Алексеев.

При этом, добавил эксперт, за счет вылова китообразных в России пополняются не только отечественные океанариумы и дельфинарии. Животных продают в Китай и в некоторые другие штаты Америки, где запрещен их вылов.

Например, когда произошла знаменитая история с «китовой тюрьмой», зоозащитники заявляли, что 11 косаток и 90 белух, содержавшихся там, готовили к продаже из Приморья в Китай.

— Ежегодно в Китай из России продают порядка 100 дельфинов и косаток. Одна особь стоит около $2 млн, — рассказал сопредседатель и основатель Фонда защиты китов Тимофей Суровцев. — Благодаря президенту коммерческий вылов дельфинов и китов запрещен, однако в законодательстве есть лазейка — в научных целях ловить их можно. Поэтому вылов, особенно на востоке страны, процветает. С пандемией эта история немного успокоилась, но как только ограничения будут сняты, она снова может набрать обороты.

По имени Рома

По мнению Вячеслава Алексеева, несмотря на некоторую циничность такого подхода, следует признать, что крупные российские океанариумы и центры изучения млекопитающих уже наполнены. Теперь дело за размножением у же имеющихся там животных, вылов же необходимо запретить.

Однако в России не так много современных оборудованных мест, где морским млекопитающим могут быть обеспечены комфортные условия, отметил он.

Не ловите Вилли4 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

— Например, в курортных дельфинариях животных содержат в ужасных условиях. Нередко под одной кличкой живут несколько поколений «артистов». Условно есть дельфин Рома, он из-за плохого содержания прожил пять лет, его закопали, выловили другого и так же назвали , — рассказал Вячеслав Алексеев.

Принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих с течением времени фактически приведет к закрытию дельфинариев, пишет в пояснительной записке Светлана Бессараб. Они не исчезнут сразу, многих животных уже нельзя реабилитировать, но пополнять «труппы» будет невозможно.

На change.org активисты собирают подписи в поддержку подобного законопроекта, под петицией подписались уже более 155 тыс. человек.