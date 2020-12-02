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Морская беда: коронавирус может быть опасен для дельфинов и китов

Частицы патогена из сточных вод способны заразить животных в океане, считают ученые
Фото: REUTERS/Valentino BELLONI/Hans Lucas
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Морская беда: коронавирус может быть опасен для дельфинов и китов
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Со сточными водами Аляски SARS-CoV-2 может попасть в Мировой океан и заразить морских животных, предупредили ученые из Канады. Специалисты предполагают, что вирус не разрушается в воде в течение нескольких недель и за это время способен распространиться с морскими течениями. Наибольшую опасность коронавирус представляет для 15 видов морских млекопитающих, среди которых дельфины и редкие киты, тюлени и выдры, утверждают авторы научной статьи. Из российской фауны под угрозой может оказаться, например, мурманский тюлень, говорят эксперты. В качестве решения специалисты предлагают усилить очищение и фильтрацию сточных вод.

Видовая уязвимость

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О том, что морские млекопитающие могут пострадать от нового коронавируса, который распространяется в моря через сточные воды, написали ученые из отделения патологии медицинского факультета университета Далхаузи в Канаде. Их статью опубликовал Science of the Total Environmen.

Ученые смоделировали потенциальную восприимчивость различных видов морских млекопитающих к патогену. У этих животных, как и у людей, есть рецепторы ACE2, которые можно считать входными воротами вируса в клетки. Авторы статьи изучили геномы 36 видов морских млекопитающих и выявили мутации в их генах, которые могут вызвать особую склонность к заражению SARS-CoV-2.

Восприимчивость видов оценивали с помощью специального инструмента, который определял, как мутации в ACE2 влияют на связывание вируса. В итоге ученые сделали вывод, что 15 видов морских млекопитающих могут быть восприимчивы к коронавирусу. Причем некоторые виды китообразных и ластоногих особенно чувствительны к новому возбудителю.

Океан инфекции
кит
Фото: Global Look Press/Rosneft

«Мы определили, что многие виды китов, дельфинов и тюленей, а также выдры, по прогнозам, очень восприимчивы к заражению вирусом SARS-CoV-2», — сказано в статье. «Поскольку более половины этих уязвимых видов уже находятся на грани исчезновения во всем мире, выброс вируса через неочищенные сточные воды может иметь разрушительные последствия для их и без того сокращающейся популяции».

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Предполагается, что вирус не разрушается в воде в течение нескольких недель и за это время способен распространиться с морскими течениями по различным локациям, сказал «Известиям» заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

В качестве решения проблемы авторы в своей статье предлагают установку очистных сооружений, через которые вода будет проходить несколько этапов фильтрации и обеззараживания.

Со сточными водами

Вопрос о том, может ли коронавирус распространяться со сточными водами, пока остается дискуссионным. Многие исследователи уверены, что в воде присутствуют уже дезактивированные частицы вируса, неспособные к заражению. Но точного ответа на этот вопрос пока нет. В статье канадских ученых указано, что пациенты с COVID-19 выделяют SARS-CoV-2 с калом и мочой и эти биологические следы были обнаружены в неочищенных бытовых сточных водах многих стран, включая Испанию, Австралию, Италию и Францию.

Заражение через воду не является чем-то новым, отмечают авторы. Допустим, ранее ВОЗ рекомендовала обеспечить отдельные туалеты или выгребные ямы для зараженных вирусом Эбола, организация также обращала внимание на важность обработки сточных вод.

Океан инфекции
сточная труба
Фото: Global Look Press/Wissam Nassar

«Ранее уже были опубликованы первые доказательства передачи SARS-CoV-2 через сточные воды, что привело к заражению нескольких человек в Гуанчжоу», — указано в статье.

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Специалисты утверждают, что уже сейчас можно выделить потенциально опасные регионы. Географическое картирование показывает, что текущее управление сточными водами на Аляске может привести к заражению восприимчивых популяций морских млекопитающих.

Мурманский тюлень под угрозой

Говоря о России, стоит обратить внимание на Дальневосточный федеральный округ, где у большинства населенных пунктов есть выход к морю. Там процветают рыбный промысел и нефтегазовая промышленность, кроме того, регион популярен у туристов, рассказал «Известиям» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуза – участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Никита Журавлев.

Океан инфекции
тюлень
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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— Эти факторы повышают нагрузку на системы водоочистительных сооружений. Это особенно актуально для региона в связи с недавним разливом нефтепродуктов в Авачинском заливе, который привел к экологической катастрофе и загрязнению водоема, — отметил эксперт. — С другой стороны может пострадать и Мурманская область — субъект Северо-Западного федерального округа. Она тоже славится большим количеством млекопитающих, в частности ластоногих и китообразных.

По мнению ученого, в основной группе риска — мурманский серый тюлень. Как показано в исследовании, заражение тюленей вирусом SARS-CoV-2 человека, полученным из сточных вод, в прибрежных водах может иметь негативные долгосрочные последствия для их популяций. Ситуация усугубляется тем, что эти животные очень социальны, то есть много общаются между собой, отметил эксперт.

Изучение продолжается

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Однако уникальность выявленной мутации у разных видов морских организмов восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 неочевидна, и вопрос требует дополнительных исследований, сказал Кирилл Винников.

— Анализ восприимчивости к вирусу был проведен довольно субъективно. В статье избирательно сравнивались только морские млекопитающие без теста на статистическую значимость получаемых результатов. Кроме того, в анализ не были включены внешние неморские группы животных (например, человек, кошачьи, собачьи, грызуны), которые за счет их удаленных родственных связей с используемыми в анализе морскими видами могли бы обнаружить определенные закономерности эволюции гена ACE2, — отметил Кирилл Винников.

Поэтому делать выводы о заражении тюленей, дельфинов и китов из-за сточных вод пока рано, считает эксперт.

Океан инфекции
лаборатория
Фото: Global Look Press/Andreas Arnold
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Впрочем, коронавирус может навредить животным и косвенно — для морских обитателей опасны и остатки лекарств, указала доцент кафедры системной экологии Экологического факультета РУДН Елена Ванисова.

— Не до конца усвоенные антибиотики при выводе из человеческого организм с теми же сточными водами попадают в морские экосистемы. Они вполне способны навредить животным, — считает специалист. — Однако тут есть и обратная сторона медали: из-за пандемии резко сократились туристические потоки, что как раз должно сказаться на состоянии морских экосистем прибрежных морских территорий очень даже положительно.

Что касается канадских специалистов, то они отмечают: потенциальная возможность обратного зооноза, вызванного SARS-CoV-2, может иметь серьезные последствия для дикой природы, если его не изучить и не устранить.

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