Морская беда: коронавирус может быть опасен для дельфинов и китов

Со сточными водами Аляски SARS-CoV-2 может попасть в Мировой океан и заразить морских животных, предупредили ученые из Канады. Специалисты предполагают, что вирус не разрушается в воде в течение нескольких недель и за это время способен распространиться с морскими течениями. Наибольшую опасность коронавирус представляет для 15 видов морских млекопитающих, среди которых дельфины и редкие киты, тюлени и выдры, утверждают авторы научной статьи. Из российской фауны под угрозой может оказаться, например, мурманский тюлень, говорят эксперты. В качестве решения специалисты предлагают усилить очищение и фильтрацию сточных вод.

Видовая уязвимость

О том, что морские млекопитающие могут пострадать от нового коронавируса, который распространяется в моря через сточные воды, написали ученые из отделения патологии медицинского факультета университета Далхаузи в Канаде. Их статью опубликовал Science of the Total Environmen.

Ученые смоделировали потенциальную восприимчивость различных видов морских млекопитающих к патогену. У этих животных, как и у людей, есть рецепторы ACE2, которые можно считать входными воротами вируса в клетки. Авторы статьи изучили геномы 36 видов морских млекопитающих и выявили мутации в их генах, которые могут вызвать особую склонность к заражению SARS-CoV-2.

Восприимчивость видов оценивали с помощью специального инструмента, который определял, как мутации в ACE2 влияют на связывание вируса. В итоге ученые сделали вывод, что 15 видов морских млекопитающих могут быть восприимчивы к коронавирусу. Причем некоторые виды китообразных и ластоногих особенно чувствительны к новому возбудителю.

Океан инфекции Фото: Global Look Press/Rosneft

«Мы определили, что многие виды китов, дельфинов и тюленей, а также выдры, по прогнозам, очень восприимчивы к заражению вирусом SARS-CoV-2», — сказано в статье. «Поскольку более половины этих уязвимых видов уже находятся на грани исчезновения во всем мире, выброс вируса через неочищенные сточные воды может иметь разрушительные последствия для их и без того сокращающейся популяции».

Предполагается, что вирус не разрушается в воде в течение нескольких недель и за это время способен распространиться с морскими течениями по различным локациям, сказал «Известиям» заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

В качестве решения проблемы авторы в своей статье предлагают установку очистных сооружений, через которые вода будет проходить несколько этапов фильтрации и обеззараживания.

Со сточными водами

Вопрос о том, может ли коронавирус распространяться со сточными водами, пока остается дискуссионным. Многие исследователи уверены, что в воде присутствуют уже дезактивированные частицы вируса, неспособные к заражению. Но точного ответа на этот вопрос пока нет. В статье канадских ученых указано, что пациенты с COVID-19 выделяют SARS-CoV-2 с калом и мочой и эти биологические следы были обнаружены в неочищенных бытовых сточных водах многих стран, включая Испанию, Австралию, Италию и Францию.

Заражение через воду не является чем-то новым, отмечают авторы. Допустим, ранее ВОЗ рекомендовала обеспечить отдельные туалеты или выгребные ямы для зараженных вирусом Эбола, организация также обращала внимание на важность обработки сточных вод.

Океан инфекции Фото: Global Look Press/Wissam Nassar

«Ранее уже были опубликованы первые доказательства передачи SARS-CoV-2 через сточные воды, что привело к заражению нескольких человек в Гуанчжоу», — указано в статье.

Специалисты утверждают, что уже сейчас можно выделить потенциально опасные регионы. Географическое картирование показывает, что текущее управление сточными водами на Аляске может привести к заражению восприимчивых популяций морских млекопитающих.

Мурманский тюлень под угрозой

Говоря о России, стоит обратить внимание на Дальневосточный федеральный округ, где у большинства населенных пунктов есть выход к морю. Там процветают рыбный промысел и нефтегазовая промышленность, кроме того, регион популярен у туристов, рассказал «Известиям» сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуза – участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Никита Журавлев.

Океан инфекции Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Эти факторы повышают нагрузку на системы водоочистительных сооружений. Это особенно актуально для региона в связи с недавним разливом нефтепродуктов в Авачинском заливе, который привел к экологической катастрофе и загрязнению водоема, — отметил эксперт. — С другой стороны может пострадать и Мурманская область — субъект Северо-Западного федерального округа. Она тоже славится большим количеством млекопитающих, в частности ластоногих и китообразных.

По мнению ученого, в основной группе риска — мурманский серый тюлень. Как показано в исследовании, заражение тюленей вирусом SARS-CoV-2 человека, полученным из сточных вод, в прибрежных водах может иметь негативные долгосрочные последствия для их популяций. Ситуация усугубляется тем, что эти животные очень социальны, то есть много общаются между собой, отметил эксперт.

Изучение продолжается

Однако уникальность выявленной мутации у разных видов морских организмов восприимчивости к вирусу SARS-CoV-2 неочевидна, и вопрос требует дополнительных исследований, сказал Кирилл Винников.

— Анализ восприимчивости к вирусу был проведен довольно субъективно. В статье избирательно сравнивались только морские млекопитающие без теста на статистическую значимость получаемых результатов. Кроме того, в анализ не были включены внешние неморские группы животных (например, человек, кошачьи, собачьи, грызуны), которые за счет их удаленных родственных связей с используемыми в анализе морскими видами могли бы обнаружить определенные закономерности эволюции гена ACE2, — отметил Кирилл Винников.

Поэтому делать выводы о заражении тюленей, дельфинов и китов из-за сточных вод пока рано, считает эксперт.

Океан инфекции Фото: Global Look Press/Andreas Arnold

Впрочем, коронавирус может навредить животным и косвенно — для морских обитателей опасны и остатки лекарств, указала доцент кафедры системной экологии Экологического факультета РУДН Елена Ванисова.

— Не до конца усвоенные антибиотики при выводе из человеческого организм с теми же сточными водами попадают в морские экосистемы. Они вполне способны навредить животным, — считает специалист. — Однако тут есть и обратная сторона медали: из-за пандемии резко сократились туристические потоки, что как раз должно сказаться на состоянии морских экосистем прибрежных морских территорий очень даже положительно.

Что касается канадских специалистов, то они отмечают: потенциальная возможность обратного зооноза, вызванного SARS-CoV-2, может иметь серьезные последствия для дикой природы, если его не изучить и не устранить.