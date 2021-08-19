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В России временно запретят вывоз дельфинов и китов

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В России на полгода запретят вывоз дельфинов, китов и морских свиней. Соответствующее постановление (есть у «Известий») подписало правительство.

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В нижней палате в целом поддержали этот проект. Для эффективного исполнения инициативы может потребоваться ужесточение контроля за рыболовами, сказал «Известиям» зампред комитета ГД по экологии Михаил Старшинов. Обычно недобросовестные чиновники или предприниматели вносят свои «коррективы» в решения федеральных властей. Депутаты с профильными ведомствами будут следить за ситуацией.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также одобрил законопроект.

«Но надо идти дальше. Мы еще предлагаем запрет на вылов морских животных в так называемых культурно-развлекательных целях. Это еще одна «калитка», которую предстоит закрыть. У нас раньше контактные зоопарки считались культурно-развлекательными, но потом было принято решение, что это конвейер смерти и мучение для животных. Сейчас морские млекопитающие — высокоразвитые существа — содержатся в ужасающих условиях, причем часто по подложным документам», — отметил депутат.

На проблему негуманного отношения к животным многие обратили внимание в 2018 году. Тогда стало известно о «китовой тюрьме» в бухте Средней Приморского края, где для дальнейшей продажи в китайские океанариумы незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух. В июне 2019 года первую партию выпустили в дикую природу. Остальных месяцем позднее доставили в Хабаровск и выпустили в Амур. В апреле 2021-го нескольких из них заметили у берегов Владивостока. По словам специалистов, животные выглядят здоровыми и упитанными.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Здешние воды: в России временно запретят вывоз дельфинов и китов

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