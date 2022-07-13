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Экологи Канады призвали спасти китов от вымирания из-за рыболовных сетей

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Фото: Global Look Press/Michael Weberberger
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В Канаде экологи потребовали обеспечить безопасность китам, которые ежегодно запутываются в рыболовных сетях и там же погибают. Об этом сообщил телеканал CTV News Atlantic во вторник, 12 июля.

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Экоактивисты выступили с призывом после того, как в заливе Святого Лаврентия был обнаружен запутавшийся в сетях кит. Животное идентифицировали как 38-летнего самца по кличке Меридиан, которого ранее, 30 июня, видели в водах между квебекским Иль-де-ла-Мадлен и островом Мискоу в Нью-Брансуике.

«Мы будем наблюдать за подобными событиями в Канале или США. Это то, что случается примерно четыре раза в год, так что неудивительно, что это произошло и будет происходить и дальше», — заявил представитель экологической организации Sierra Club Canada Foundation Саймон Лалье.

По его данным, 83% популяции североатлантических гладких китов хотя бы раз попадали в ловушку из рыболовецких сетей. Из них 59% — более одного раза. Всего этих китов насчитывают менее 350 особей, поэтому экологи обеспокоены ситуацией и призывают способствовать решению проблемы.

В 2017 году из-за сетей погибли 17 североатлантических китов, после чего власти Канады обязали рыбаков использовать специальные снасти, которые исключают запутывание в них китов. Однако добавляется, что вступление в силу этого положения отложили до 2023 года.

18 марта в Новой Зеландии погибло более двух десятков гринд — млекопитающих из семейства дельфиновых. Они выбросились на берег.

В РФ 1 сентября 2021 года правительство одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Он запрещает прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

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