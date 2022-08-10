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Нефть по трубопроводу «Дружба» начнет поступать в Словакию в ближайшие дни

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Нефть по трубопроводу «Дружба» начнет поступать в Словакию в ближайшие дни, сообщили на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Slovnaft 10 августа.

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«Украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба». Slovnaft уже произвела оплату на счет компании. Исходя из этого, Slovnaft ожидает возобновления поставок нефти в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Накануне, 9 августа, российская компания «Транснефть» сообщила, что «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Это было связано с тем, что российской стороне не удалось провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

В этот же день опрошенные «Известиями» эксперты высказали мнение, что европейские страны заинтересованы в возобновлении прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в течение недели. Иначе запасы ресурса на НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии могут кончиться, из-за чего государства будут вынуждены потратиться на доставку топлива по железной дороге.

10 августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти. Как уточнили в Slovnaft, российская сторона согласилась с таким решением. В то же время Киев подтвердил получение платежей.

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