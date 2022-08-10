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Литва заявила о невозможности открыть счет для оплаты транзита в Калининград

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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В законодательстве Литвы отсутствуют нормы, предполагающие открытие счета для оплаты РФ транзита в Калининградскую область и обратно. Об этом в среду, 10 августа, сообщает агентство BNS.

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В ходе дискуссии в клубе «Валдай» губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть в литовском казначействе счет, чтобы через него оплачивать транзит, так как банки соседней республики отказываются принимать платежи.

«Если вдруг они (власти Литвы. — Ред.) не могут заставить банки работать с нами, то пусть заставят сами себя. Давайте откроем счет в казначействе Литвы, пусть Российским железным дорогам откроют такой счет, и мы будем оплачивать, собственно через их казначейскую систему эти платежи в отношение Литовских железных дорог», — подчеркнул глава области.

В настоящее время плату за транзит принимает литовский «Шяуляй банк», но кредитная организация отметила, что из-за санкций ЕС с сентября разорвет все финансовые операции с Россией.

Литовские власти собираются разрешить банкам принимать оплату за транзит грузов в Калининградскую область, однако каждый случай будет оцениваться в индивидуальном порядке, говорится в материале.

9 августа МИД РФ заявил, что наихудшего развития событий в вопросе калининградского транзита удалось избежать, но ситуация все еще остается ненормальной. В ведомстве подчеркнули, что Литва намеренно и искусственно обостряет ситуацию с транзитом, и потребовали от Вильнюса полного снятия введенных санкционных ограничений со всех видов транспортировки.

Проблемы с перевозкой грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.

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