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МИД обвинил Литву в искусственном обострении темы транзита в Калининград

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Наихудшего развития событий в вопросе калининградского транзита удалось избежать, но ситуация далека от нормальной, заявили 9 августа в МИД РФ.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

В ведомстве подчеркнули, что Литва намеренно и искусственно обостряет ситуацию с транзитом и потребовали от Вильнюса полного снятия введенных санкционных ограничений со всех видов транспортировки.

3 августа советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что не видит в торговых отношениях с РФ угрозы для Вильнюса. Тогда же министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что сложности с оплатой за перевозку грузов РФ могут привести к остановке железнодорожного транзита в Калининградскую область. В ответ на это в правительстве региона сообщили, что ждут разъяснений о том, как будут осуществляться перевозки с 1 сентября.

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