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Прокуратура просит добавить семь месяцев колонии осужденному на 15 лет Шестуну

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В ходе прений сторон по делу об угрозах судье прокуратура потребовала добавить семь месяцев к 15-летнему сроку бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом 10 августа РИА Новости рассказала его супруга Юлия Шестун.

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«Прокурор попросил добавить 7 месяцев, чтобы в совокупности с предыдущим решением было 15 лет и 7 месяцев», — рассказала она в беседе с агентством.

Юлия Шестун также подчеркнула, что ее супруг не признает свою вину и считает дело в отношении себя политически мотивированным.

Ранее, 26 декабря, появилась информация, что осужденному за коррупцию экс-главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну могут увеличить срок за оскорбление судьи. За оскорбление судьи в ходе судебного процесса (ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду») предусматривается максимальная санкция в виде ареста на срок до шести месяцев.

25 декабря 2020 года Шестун был приговорен к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Помимо этого он получил штраф в размере 49 млн рублей. После освобождения он восемь лет не сможет работать в структурах органов власти. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах: выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

Генпрокуратура в ходе расследования обнаружила у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

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