В Италии аномальная жара привела к избыточной смертности

Аномальная жара на Апеннинах в Италии за две первые недели июля привела к избыточной смертности в 21%. Об этом сообщает в среду, 10 августа, итальянский минздрав.

По информации ведомства, в 33 самых больших городах Италии, где стабильно осуществляется медицинский мониторинг, в июне избыточная смертность составила 9%, а в первой половине июля — уже 21%. Отмечается, что рекордные показатели были зарегистрированы в городах Латина (72%), Бари (56%), Витербо (52%), Кальяри (51%). В Риме смертность поднялась на 28%, в Неаполе — на 27%, во Флоренции — на 22%.

В начале июля на Апеннинах уже были зарегистрированы температуры около +37…+40 °C.

Данные Всемирной метеорологической организации (ВМО) гласят, что зафиксированные летом 2022 года пиковые температуры на фоне климатических изменений в дальнейшем станут привычным явлением в Средиземноморье. По прогнозам ученых, к середине XXI века глобальное потепление может привести к повышению температуры воздуха на планете на 2 °C.

22 июля в Италии был введен «красный» — максимальный — уровень метеорологической опасности в 16 больших городах.

Минувший июль признан одним из шести самых жарких в Европе за всю историю наблюдений. Температурные рекорды были побиты, в частности, во Франции, в Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании и других странах.

Так, свыше 500 человек погибли в Испании из-за экстремальной жары за неделю, сообщалось 18 июля. Кроме того, в Испании птицы стали падать из-за жары на землю. Это начало происходить в городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны, где столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса, такой температурный рекорд был зафиксирован 15 июля. Причиной такого поведения птиц может быть обезвоживание, которое в некоторых случаях приводит к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.