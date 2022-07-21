Реклама
Прямой эфир
Мир
Досрочные парламентские выборы в Италии состоятся 25 сентября
Мир
Глава МI6 заявил о шансе для контрнаступления ВСУ через несколько недель
Мир
Херд обжаловала в суде приговор по делу о клевете против Деппа
Мир
Израиль направит в Россию делегацию в связи с ситуацией вокруг «Сохнута»
Мир
МИД России заявил о санкциях против 39 представителей силовых структур Австралии
Мир
В 16 городах Италии введут «красный» уровень опасности из-за жары
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Пушилин поручил МИД ДНР установить дипотношения с Северной Кореей
Мир
В Японии зафиксировали новый суточный рекорд по числу случаев COVID-19
Мир
Греция отвергла предложение ЕК сократить потребление газа на 15%
Мир
Лукашенко обвинил Запад в кризисе на Украине
Сюжет:

В 16 городах Италии введут «красный» уровень опасности из-за жары

0
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии с пятницы, 22 июля, минздравом будет введен «красный» — максимальный — уровень метеорологической опасности. Это затронет 16 из 27 самых крупных городов государства. В четверг, 21 июля, он действителен в 14 городах из этого числа.

Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

Как отмечает министерство, ограничения коснутся Рима, Милана, Турина, Флоренции и Генуи. Температура там составляет около 40 °C и выше.

20 июля на западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса. Эта температура может побить абсолютный рекорд для всей Дании, установленный в 1975 году — тогда температура поднялась до 36,4 °C.

Днем ранее в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Максимальный уровень опасности из-за жары в Соединенном Королевстве объявили ранее, 15 июля. До этого рекордно высокая температура в государстве была зарегистрирована в Кембриджском ботаническом саду 25 июля 2019 года и составила 38,7 °C.

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

19 июля в швейцарской Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански сообщил, что аномальная жара будет держаться в ряде стран Европы как минимум до середины следующей недели.

23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022