В 16 городах Италии введут «красный» уровень опасности из-за жары

В Италии с пятницы, 22 июля, минздравом будет введен «красный» — максимальный — уровень метеорологической опасности. Это затронет 16 из 27 самых крупных городов государства. В четверг, 21 июля, он действителен в 14 городах из этого числа.

Как отмечает министерство, ограничения коснутся Рима, Милана, Турина, Флоренции и Генуи. Температура там составляет около 40 °C и выше.

20 июля на западе полуострова Ютландия в Дании столбик термометра достиг отметки 35,6 градуса. Эта температура может побить абсолютный рекорд для всей Дании, установленный в 1975 году — тогда температура поднялась до 36,4 °C.

Днем ранее в Великобритании был установлен абсолютный температурный рекорд. По информации Daily Mail, в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) воздух прогрелся до +39,1 °C. Максимальный уровень опасности из-за жары в Соединенном Королевстве объявили ранее, 15 июля. До этого рекордно высокая температура в государстве была зарегистрирована в Кембриджском ботаническом саду 25 июля 2019 года и составила 38,7 °C.

17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

19 июля в швейцарской Женеве представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански сообщил, что аномальная жара будет держаться в ряде стран Европы как минимум до середины следующей недели.

23 июня зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин заявил, что климатические условия во всем мире становятся более жесткими. При этом, по его словам, исправить ситуацию уже невозможно, будет только хуже.