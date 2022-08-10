Захарова отреагировала на нежелание Белого дома говорить об обысках у Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер говорить об обысках ФБР в поместье экс-президента Дональда Трампа и выразила надежду, что Вашингтон точно так же будет реагировать на расследования в других странах.

9 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 18 раз отказалась комментировать произошедшее, переадресовав вопрос в минюст США.

«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств», — написала Захарова в Telegram-канале 10 августа.

Она подчеркнула правильность заявления Жан-Пьер, что это не компетенция Белого дома.

Накануне Жан-Пьер заявила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) не предупреждало американского президента Джо Байдена о намерении провести обыски в доме Трампа. Президент США не был проинформирован касательно итогов следственных мероприятий, заверила она.

Днем ранее ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Ордер на обыск был согласован с минюстом США. Также он добавил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.