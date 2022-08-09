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Белый дом опроверг предупреждение Байдена от ФБР об обысках в доме Трампа

Белый дом: ФБР не предупреждало Байдена заранее о намерении провести обыски в доме Трампа
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Федеральное бюро расследований (ФБР) не предупреждало американского президента Джо Байдена о намерении провести обыски в доме 45-го лидера США Дональда Трампа. Кроме того, глава государства не был проинформирован касательно итогов следственных мероприятий, о чем во вторник, 9 августа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это случится», — указала пресс-секретарь американского ведомства в ходе брифинга.

Она добавила, что о произошедшем в поместье Трампа администрация Байдена узнала из СМИ. Жан-Пьер отказалась комментировать эту ситуацию и переадресовала желающих в ней разобраться к министерству юстиции США (в США оно выполняет в том числе функции Генпрокуратуры).

Ранее днем ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич.

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Указывалось лишь, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что в ходе следственных действий агенты ФБР, в частности, взломали «относительно новый» сейф в резиденции Трампа. Всего сотрудники ФБР обнаружили 15 коробок с секретными материалами, которые были вывезены за пределы территории поместья для дальнейшего изучения. По словам источника, правоохранители не особо просматривали изъятые на территории резиденции бумаги.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой после обыска в имении экс-лидера страны Трампа.

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