Госдеп США решил заняться украинским образованием после спецоперации

Государственный департамент США объявил о намерении оказать поддержку украинской сфере образования после окончания спецоперации России по защите Донбасса. Об этом 10 августа сообщил телеканал RT со ссылкой на документ с описанием гранта.

Финансированию подлежат проекты, среди прочего, «направленные на послевоенное восстановление Украины при содействии ученого сообщества»

«При условии наличия средств посольство Соединенных Штатов предоставит малые гранты украинским негосударственным, некоммерческим организациям (НКО) для реализации проектов в сотрудничестве с коллегами из сферы образования (средние школы, колледжи и университеты)», — говорится в документе.

Также программа уделяет внимание разработке методологии преподавания курсов в средних, средних специальных и высших учебных заведениях, в первую очередь по истории.

Отмечается, что образовательные проекты должны быть направлены на украинскую аудиторию, осуществляться на Украине и содержать «существенный американский компонент».

Размер грантов варьируется от $25 тыс. до $50 тыс. Получателями выплат могут стать украинские неправительственные и некоммерческие организации.

9 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов в беседе с участниками «Университетской смены» заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. По его словам, работа над развитием ненависти началась еще в 2014 году «в рамках так называемого реформирования украинской школы».

30 марта Кравцов также рассказал о том, что украинские учебники и пособия искажают историю и формируют у детей ненависть к России. Такой вывод был сделан на основе анализа более 300 учебников и учебных пособий, учебники начальной школы Украины.

15 марта украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

14 марта на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. В Госкомтелерадио страны отметили, что решение было принято в связи с якобы «агрессией РФ против Украины», а также с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев». 12 января Госкомтелерадио Украины не дал разрешения украинскому импортеру на ввоз с территории России трех детских книг из-за иллюстраций, в которых используется символика РФ, ее силовых и военных структур.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, а также полное освобождение Донбасса.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».