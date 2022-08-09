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Украинских беженцев выселяют из общежитий в Кракове

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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До конца августа текущего года украинские беженцы должны покинуть общежития Ягеллонского университета в польском городе Краков, передает 9 августа телеканал TVN.

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«По истечении этого срока Университет вынужден закрыть дом из-за прекращения финансирования вашего пребывания в нашем учреждении. Прекращение финансирования и закрытие дома означает для вас необходимость найти новое жилье и источник дохода, а также переехать до 31 августа 2022 года», — привел выдержку из уведомления для украинцев телеканал.

В настоящий момент в общежитиях на улице каменка проживают 163 беженца с Украины, из которых 70 — дети, а большинство совершеннолетних являются женщинами.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что в период с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыли свыше 6,4 млн беженцев.

Ранее, 4 августа, министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

1 августа стало известно, что ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария.

Ранее, 26 июля, сообщалось что в приеме украинским беженцам начали отказывать во Франции. Как отметили в местной ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde, причина этого — в растущих тратах и отсутствии финансовой помощи от государства. Семьи не получают обещанные государством €200, в итоге у французов не хватает личных денег.

Помимо этого, как указал в конце июля политолог Александр Асафов, в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. По его словам, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также причиной послужило то, что страны ЕС взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.

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