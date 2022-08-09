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В ЦБ разъяснили порядок приостановки операций с замороженной валютой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Указ президента РФ Владимира Путина о разрешении на приостановку валютных операций российскими банками, чьи активы за рубежом заморожены в связи с антироссийскими санкциями, коснется только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа. Об этом сообщили 9 августа в Банке России.

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Регулятор подчеркнул, что банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, а указ лишь создает дополнительные стимулы для этого.

«Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП)», — пояснили журналистам.

Также отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах и не накапливать на счетах валютные остатки.

«Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств», — добавили в Центробанке.

Накануне сообщалось, что российские банки, у которых за рубежом заморожены средства в иностранной валюте, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Согласно указу президента РФ, в том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

5 августа основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил «Известиям», что в ситуации фактической «заморозки» валюты в российской банковской системе у клиентов банков есть ряд вариантов действий, но самое простое — обмен валюты на рубли и размещение их в депозитах или ценных бумагах фондового рынка РФ.

За день до этого в Банке России пообещали содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. В регуляторе заявили о необходимости создания условий для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

17 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс назвал шесть стран, на которые приходится подавляющее большинство санкций в отношении российских активов. Как выяснилось, в их число входят ФРГ, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего было заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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