Эксперт назвал способ вывести замороженные на счетах россиян доллары

В ситуации фактической «заморозки» валюты в российской банковской системе у клиентов банков есть ряд вариантов действий, но самое простое — обмен валюты на рубли и размещение их в депозитах или ценных бумагах фондового рынка. РФ. Об этом заявил «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский в пятницу, 5 августа.

По его словам, при фактической «заморозке» валюты россиян, с одной стороны, особых сомнений в надежности российских финансовых институтов быть не должно — за спиной у каждого из них стоит государство — либо в качестве акционера, либо в качестве регулятора, которое имеет широкий арсенал средств защиты интересов вкладчика. Однако в ситуации неизвестности, когда деньги разморозят, прямой угрозы их потери нет. С другой стороны, деньги есть, но доступа к ним нет.

«Не стоит забывать и о том, что инфляция как доллара, так и евро находится на максимальных уровнях за последние полвека, поэтому любые невложенные деньги будут таять год от года», — предупредил Тараповский.

Вариантов действий у владельца валюты в российском банке немного, заявил специалист.

«При обмене валюты на рубли и размещении их в депозитах или ценных бумагах фондового рынка вкладчику придется преодолеть психологический барьер в виде традиционного недоверия к российской нацвалюте. Но сбережения начнут «работать» и как минимум отыгрывать инфляцию, а как максимум — и приносить доход, а не лежать на счете «мертвым грузом», — рассказал эксперт.

Еще один вариант — оставить всё как есть и смириться с обесцениванием сбережений примерно на 10% в год — в конце концов, инфляция рубля всё равно выше. Также можно через российского брокера приобрести зарубежные ценные бумаги на СПБ-бирже. Также сохраняется вполне законная возможность открытия инвестиционного счета за рубежом, ведь счета для россиян сейчас открывают и некоторые зарубежные компании и банки и международные дочки российских брокеров. Однако вывести валюту на такие счета можно только из несанкционной кредитной организации, подчеркнул основатель Anderida Financial Group.

Накануне в Банке России пообещали содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. В регуляторе заявили о необходимости создания условий для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

ЦБ в марте ограничил банкам право продажи наличной валюты россиянам. Позже он ослабил ограничения. С 20 мая банки могут свободно продавать физлицам наличную иностранную валюту. Исключение составили евро и доллары США: до 9 сентября 2022 года граждане могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

В конце мая первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что для юрлиц могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам. В конце июня РБК со ссылкой на представителя ЦБ писал, что Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий банкам применять отрицательные ставки к валютным депозитам юрлиц. Сумма вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по депозиту. Были рассмотрены изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности». В случае принятия они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.