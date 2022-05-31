ЦБ РФ рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц

Отрицательные ставки по валютным депозитам могут быть введены для юридических лиц. Об этом во вторник, 31 мая, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — сказала она журналистам.

Введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц в России не обсуждается, подчеркнула Юдаева.

Из «Обзора финансовой стабильности» ЦБ следует, что создание правовых возможностей устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам в долларах и евро ускорило бы девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов.

«В дальнейшем усилия Банка России будут направлены на стимулирование девалютизации экономики и финансового сектора. Роль доллара США и евро на российском рынке станет снижаться, при этом будет возрастать значимость валют дружественных стран, а также роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям», — говорится в обзоре.

23 мая эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам. В условиях превышения предложения инвалюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей. Также в этот день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

4 мая китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что решение России погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

12 мая на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что курс рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.