Реклама
Прямой эфир

ЦБ РФ рассмотрит введение отрицательных ставок по валютным вкладам для юрлиц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отрицательные ставки по валютным депозитам могут быть введены для юридических лиц. Об этом во вторник, 31 мая, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

Тяжелый рубль: как сдержать опасное для экономики укрепление валюты
Обвал доллара не на шутку озадачил ЦБ и российских экспортеров

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — сказала она журналистам.

Введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц в России не обсуждается, подчеркнула Юдаева.

Из «Обзора финансовой стабильности» ЦБ следует, что создание правовых возможностей устанавливать отрицательные процентные ставки по вкладам в долларах и евро ускорило бы девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов.

«В дальнейшем усилия Банка России будут направлены на стимулирование девалютизации экономики и финансового сектора. Роль доллара США и евро на российском рынке станет снижаться, при этом будет возрастать значимость валют дружественных стран, а также роль рубля в расчетах по внешнеторговым операциям», — говорится в обзоре.

23 мая эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам. В условиях превышения предложения инвалюты над спросом укрепление рубля вряд ли прекратится без вмешательства властей. Также в этот день кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что европейская экономика в настоящее время испытывает более серьезные сложности, чем американская. Это отражается на курсе валют.

4 мая китайский эксперт Гао Дэшен заявил, что решение России погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

12 мая на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что курс рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022