В Китае рассказали о мощнейшем ударе России по доллару

Решение России погасить внешний долга в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. Такое мнение выразил в статье для «Хуаньцю шибао» китайский эксперт Гао Дэшен.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — отметил Дэшэн.

По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

Эффективность принятых Москвой мер, считает эксперт, доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.

12 мая на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин отметил, что курс рубля укрепляется, он показывает в этом году лучшую динамику среди всех мировых валют.

В тот же день Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Агентство отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

9 мая Путин поручил создать рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов валютного регулирования и расчетами с недружественными странами в рублях. Согласно распоряжению, среди основных задач рабочей группы — разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах государств.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов рассказал, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. По его словам, еще до введения Западом беспрецедентных ограничительных мер в отношении российской финансовой и банковской системы доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.

В тот же день Путин поручил подготовить российский рынок к переходу на расчеты в нацвалютах.

До этого, 4 апреля, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.