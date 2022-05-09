Путин поручил создать группу для выработки механизмов в валютном регулировании

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов валютного регулирования и расчетами с недружественными странами в рублях. Распоряжение об этом опубликовано 9 мая на официальном портале правовой информации.

Возглавит группу Максим Орешкин.

«Межведомственная рабочая группа является координирующим органом, образованным в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных органов государственной власти, Банка России, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов, организаций при реализации государственной политики по вопросам валютного регулирования и международных расчетов», — уточняется в документе.

Согласно распоряжению, среди основных задач рабочей группы — разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов РФ с партнерами из дружественных стран, в том числе в рублях или национальных валютах государств. Группа должна будет определить порядок расчетов; разработать план формирования инфраструктуры международных расчетов, в том числе в рублях с торговыми партнерами из недружественных стран. Кроме того, группа займется выработкой мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения, мер госполитики, направленных на снижение рисков из-за приостановки операций с иностранными активами РФ и др.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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