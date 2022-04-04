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Экономист допустил полный переход стран ЕАЭС на российский рубль в торговле

Экономист Остапкович допустил полный переход стран ЕАЭС на российский рубль в торговле
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Россия является самой мощной страной в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по экономике, и, до каких показателей дойдет доля рубля в торговле стран альянса, не имеет экономического значения, но удара по этим странам точно не будет. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в понедельник, 4 апреля.

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«Если они перейдут полностью на российскую валюту с помощью указа или постановления, то будет точно в рублях. Но, в принципе, я не вижу в этом никакого экономического смысла», — сказал специалист.

Ранее в этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил в интервью «РИА Новости», что в настоящее время доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети и можно ее нарастить.

Он рассказал, что в период с 2013 по 2020 год платежи в национальных валютах между государствами — членами альянса выросли с 63 до 74%. По его словам, Москва использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.

Министр добавил, что 40% торгового оборота с Кыргызстаном обслуживаются в долларах США, а доля доллара в торговле с Казахстаном и Белоруссией занимает 28 и 9% соответственно. Глазьев подчеркнул, что дальнейшее наращивание доли нацвалют во взаимных расчетах стран ЕАЭС будет зависеть от углубления их торгово-экономических отношений, от структуры торговли и уровня ее диверсификации.

«Мировая торговля строится в валютах, которые люди сочтут наиболее адекватными и эффективными. В ЕАЭС, наверное, самое мощное положение занимает российский рубль. Поэтому то, что идут расчеты в ЕАЭС по рублю, не вызывает никакого ни отторжения, ничего. Это абсолютно правильно и справедливо», — сказал Остапкович.

Он отметил, что, например, в мире выбрали доллар и евро, потому что именно эти валюты имеют самые мощные и технологичные страны. Экономист пояснил, что страны и представители центробанков и минфинов договариваются между собой, так как нужно привести все в одну валюту, чтобы не было «ужасных конвертаций», чтобы не было плавающих курсов валют во взаимной торговле.

«То, что страны ЕАЭС приняли за основу российский рубль, это логично, так как РФ — это самая мощная страна по экономике, с развитой банковской системой», — сказал эксперт, добавив, что это просто удобно.

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

31 марта аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов допустил, что страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара. По его словам, государства — члены объединения договорились о переходе на расчеты в нацвалютах. Подобные переговоры Москва ведет с партнерами в Азии и Африке. Аналитик отметил, что ни одна страна в мире не может позволить себе полной изоляции, даже Северная Корея, но некоторые могут использовать в большей степени локальные валюты.

В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о постройке новой бездолларовой системы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

За день до этого РБК со ссылкой на экономистов РАН и ЦМАКП сообщил, что они предложили создать в России новую платежную единицу, с помощью которой можно рассчитываться при торговле с дружественными странами. Причиной создания новинки экономисты указали западные санкции, отрезавшие РФ от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также «ответное намерение России» получать оплату за экспорт газа в недружественные страны в рублях.

Отмечалось, что в новой системе расчетов могут быть заинтересованы страны ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Так они должны избавиться от зависимости от других валют, которые могут использоваться в качестве геополитического оружия.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил о том, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства в рублях. Поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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