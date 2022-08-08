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Банкам с замороженными активами разрешили остановить операции с бизнесом в валюте
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Банкам с замороженными активами разрешили остановить операции с бизнесом в валюте

Путин разрешил банкам с замороженными за рубежом активами приостановить операции с бизнесом в этой валюте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российские банки, у которых за рубежом заморожены средства в иностранной валюте, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 8 августа, на официальном портале правовой информации.

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Сообщается, что в том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.

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