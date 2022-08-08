Банкам с замороженными активами разрешили остановить операции с бизнесом в валюте
Российские банки, у которых за рубежом заморожены средства в иностранной валюте, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник, 8 августа, на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что в том числе могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
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Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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