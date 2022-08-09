В Запорожье не планируют приглашать иностранных наблюдателей на референдум

В Запорожской области не планируют приглашать иностранных наблюдателей на референдум по вопросу о вхождении в состав России, заявил 9 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Если западные наблюдатели хотят приехать — пусть приезжают, мы ни от кого не прячемся, не пытаемся что-то скрыть. Приглашать особенно никого не планируем», — сказал он в эфире «Россия-1».

Балицкий отметил, что в регионе открыты к визиту иностранных наблюдателей.

Накануне Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», отмечает RT. В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

9 августа член главного совета ВГА региона Владимир Рогов не исключил вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате.

13 июля Рогов подчеркнул, что область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта РФ, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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