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Песков: иррациональность в мышлении Зеленского зашкаливает

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Президент Украины Владимир Зеленский своими призывами изолировать граждан России и запретить им посещать страны Запада в очередной раз доказывает, насколько иррациональным является его мышление. Такое заявление во вторник, 9 августа, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на то, что Кремль относится к подобным высказываниям крайне негативно.

«Скорее всего, иррациональность в мышлении в данном случае зашкаливает. К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — рассказал Песков журналистам в ходе брифинга.

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По его словам, призывы ограничить возможности и права российских граждан исходят по большей части от представителей тех стран, которые Москва небезосновательно считает недружественными. Заявление же Зеленского говорит само за себя.

Украинский лидер в интервью The Washington Post, вышедшем 8 августа, призвал страны Запада запретить россиянам въезд на их территории. По его мнению, подобные рестрикции станут самыми важными. Зеленский указал на то, что граждане РФ должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Еще 30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам.

Однако в Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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