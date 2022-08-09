Лайнер МС-21-310 с российскими двигателями совершил сотый полет

Среднемагистральный лайнер МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил сотый полет. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«В сертификационной программе, рассчитанной на два самолета, запланировано около 240 полетов. Сотый полет лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 под крылом прошел успешно, сертификационная программа идет по плану», — приводятся на сайте корпорации слова первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова.

Уточняется, что ПД-14 испытывается во взаимодействии с системами самолета — гидросистемой, электросистемой и комплексной системой кондиционирования воздуха. Кроме того, отрабатываются ситуации выключения одного из двигателей в полете, посадки с одним двигателем, отказ двигателя на взлете и другие ситуации.

В пресс-релизе также сообщается, что в ближайшее время начнутся испытания еще одного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями (бортовой номер 73051).

Ранее, 25 июля, авиаэксперт, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что разработанные в России электронные компоненты для российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 смогут заменить зарубежные аналоги. Говоря о МС-21, Гусаров сказал, что самолет современнее, технологичнее, комфортнее, экономичнее, чем Boeing и Airbus. По его словам, самолет МС-21 «впитал в себя последние достижения науки и техники».

Тогда же холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Речь идет о новой линейке вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа, которая отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства подходят для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.