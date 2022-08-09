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Суд подтвердил арест генерала Семенова

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В Москве суд подтвердил арест начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова. Он обвиняется по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

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Фигурантами уголовного дела также являются помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов.

В пресс-службе МВД РФ 6 июля уточнили, что они задержаны. По информации ведомства, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц злоупотребляли должностными полномочиями, приобретая на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества для личного использования. Организация по бумагам занимается помощью действующим сотрудникам полиции и ветеранам МВД.

В МВД РФ «Известиям» рассказали, что трое генералов организовали сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов. Однако все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

Басманный суд арестовал Умнова 6 июля до 5 сентября, вместе с ним под стражу до 6 сентября заключили Семенова и Абакумова.

В тот же день адвокат Умнова Алефтин Мошанский заявил, что защита намерена обжаловать решение суда.

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