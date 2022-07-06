Реклама
Прямой эфир
Общество
Песков поздравил выпускников МГИМО на церемонии вручения дипломов
Мир
Еще один сотрудник пресс-службы Белого дома покинет должность
Мир
В Иране задержали замглавы британской миссии по подозрению в шпионаже
Происшествия
Пожар на 200 кв. метрах вспыхнул в ангаре на северо-востоке Москвы
Общество
Блогера Хованского привезли в суд
Общество
Суд арестовал начальника ГИБДД Петербурга Семенова на два месяца
Мир
В Молдавии заявили о соблюдении нейтралитета в военном сотрудничестве
Мир
Борис Джонсон ответил отказом на призывы покинуть свой пост
Мир
Брэд Питт пожаловался на неспособность различать лица людей
Общество
Адвокат генерала Умнова заявил о намерении обжаловать его арест
Мир
В Эквадоре выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

Адвокат генерала Умнова заявил о намерении обжаловать его арест

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 6 июля, заявил его адвокат Алефтин Мошанский.

Взятки прошли негладко: число пойманных коррупционеров выросло на 20%
Какие суммы чаще всего оказываются в конвертах при совершении подобных преступлений

«Обязательно будем обжаловать», — ответил адвокат журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее в среду сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Умнова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Их заключили под стражу сроком на два месяца: Умнова — до 5 сентября 2022 года, Абакумова — до 6 сентября 2022 года.

Отмечалось, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Абакумов во время заседания суда заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса.

В этот день суд также арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Кроме того, 6 июля, в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями был задержан начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов.

В МВД РФ «Известиям» рассказали, что трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям сообщила гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. Она отметила, что попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда.

14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022