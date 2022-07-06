Адвокат генерала Умнова заявил о намерении обжаловать его арест

Защита намерена обжаловать решение суда о заключении под стражу помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом в среду, 6 июля, заявил его адвокат Алефтин Мошанский.

«Обязательно будем обжаловать», — ответил адвокат журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее в среду сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал Умнова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова по делу о злоупотреблении полномочиями. Их заключили под стражу сроком на два месяца: Умнова — до 5 сентября 2022 года, Абакумова — до 6 сентября 2022 года.

Отмечалось, что в удовлетворении ходатайства стороны защиты Умнова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Абакумов во время заседания суда заявил, что не признает вину, однако подчеркнул, что дал подробные показания следствию в ходе допроса.

В этот день суд также арестовал до 5 сентября начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

Кроме того, 6 июля, в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями был задержан начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов.

В МВД РФ «Известиям» рассказали, что трое задержанных генералов МВД организовали в Северной столице сеть из 11 частных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД якобы для поддержки сотрудников и ветеранов ведомства. Но на самом деле все поступавшие туда средства перечислялись на личные счета высокопоставленных сотрудников. По примерным подсчетам, оборот только одной частной компании мог превышать 15 млн рублей в месяц.

О беспорядках в системе следователям сообщила гражданка Белоруссии Наталья Шимская, которая вынуждена каждый год перерегистрировать машину в Санкт-Петербурге. Она отметила, что попасть в МРЭО города бесплатно было невозможно. Перерегистрировать машину предлагалось только на коммерческой основе, а за документы заплатить 6–7 тыс. рублей. Арестованные сотрудники получали все деньги не только из данных учреждений, но также и из Фонда содействия программам ГУВД, который пополнялся за счет бизнесменов.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что доказать криминальную составляющую в деле о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденном против трех генералов МВД РФ, будет исключительно сложно.

Абакумов в 2019 году был фигурантом уголовного дела после махинации с отпуском. У экс-начальника тыла полицейского главка Петербурга нашли яхту за €800 тыс., квартиру площадью 250 кв. м, несколько объектов недвижимости, люксовый внедорожник, дачу и землю. По одной из версий, деньги на всё это Абакумов смог получить за активное вмешательство в работу фонда.

14 июля 2021-го Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Абакумова в связи с истечением срока давности уголовного преследования.