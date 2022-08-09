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Жителям села в Запорожской области привезли гумпомощь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Центр помощи партии «Единая Россия» 9 августа доставил гуманитарную помощь жителям села Вознесенское в Запорожской области.

Всего местным жителям раздали около 1 тыс. продовольственных наборов. В первую очередь помощь получили граждане льготных категорий.

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За продуктами пришло несколько сотен человек. Тем, кто не мог передвигаться самостоятельно, еду привезли на дом.

6 августа корреспондент «Известий» Александр Морозов показал доставку гуманитарной помощи в освобожденные районы Донбасса бронепоездом «Енисей». За то время, что «Енисей» находится в строю, он эвакуировал почти тысячу человек из зоны боевых действий. Сейчас в его задачи входит доставка продовольствия, воды и медикаментов мирным жителям.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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