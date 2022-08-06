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Бронепоезд «Енисей» доставил гумпомощь в освобожденные города и села

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бронепоезд «Енисей» продолжает доставлять в освобожденные от националистов города и села гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

По словам бойцов-железнодорожников, их «зеленый монстр» не дает покоя националистам. Однако они успокаивают: легкой добычей «Енисей» не станет.

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«Достаточно вооружения, чтобы справиться с любыми диверсионными группами на нашем пути. На бронепоезде две боевые машины пехоты, также зенитная установка для воздушной борьбы с противником», — сказал командир бронепоезда.

Отмечается, что на поезде инженеры отправляются на разведку железнодорожного пути, а также занимаются разминированием дороги, чтобы позднее мог пройти гражданский тепловоз со стройматериалами. В этом деле им помогает беспилотник.

Как уточнил журналист, за то время, что «Енисей» находится в строю, он эвакуировал почти тысячу человек из зоны боевых действий. Сейчас в его задачи входит доставка продовольствия, воды и медикаментов мирным жителям.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили более 40 т гуманитарной помощи в отдаленный район освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР).

До этого, 31 июля, российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

23 июля военнослужащие группировки «Отважные» доставили более 5 т гуманитарной помощи жителям Лисичанска. Во избежание продовольственного коллапса гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно. Уточнялось, что в городе до сих пор не налажена торговля.

Между тем груз с гумпомощью 20 июля раздали в отдаленном районе Лисичанска, куда ранее не доезжали гуманитарные колонны. В продуктовые наборы для мирного населения входят крупы, макароны, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

Для доставки гуманитарной помощи по восстановленным железнодорожным мостам бойцы-железнодорожники группировки «Отважные» своими руками собрали бронепоезд «Енисей». За несколько месяцев, которые «Енисей» пребывает в строю, адресатам доставлены тонны гуманитарного груза.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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