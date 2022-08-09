В миссии США в ООН ответили на вопрос о предоставлении Лаврову визы на Генассамблею

Соединенные Штаты Америки в соответствии с соглашением должны содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН), которая располагается в Нью-Йорке. Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам — таким образом в понедельник, 8 августа, представитель американского постпредства прокомментировал вопрос о предоставлении визы российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову для участия дипломата в работе Генассамблеи организации.

«Визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США <...> Соединенные Штаты... обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН», — цитирует представителя постпредства США «РИА Новости».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин утвердил Лаврова главой российской делегации на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также стало известно, что Путин не поедет на Генассамблею ООН. Его выступление по видеосвязи также не предполагается. Последний раз российский лидер выступал на 75-й сессии Генассамблеи в сентябре 2020 года.

5 августа глава МИД Лавров заявлял, что Россия не может быть не представлена на Генассамблее ООН. Как он тогда сказал, «будет ли эта делегация из Москвы или смогут ли наши американские коллеги в духе своего свободолюбия въезд запретить, посмотрим».

В 2022 году неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября. Откроет ее президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит американский лидер Джо Байден. Согласно предварительной программе, Лавров выступит 24 сентября.