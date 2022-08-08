Жителей Польши предупредили о «дорогой зиме»

Польских граждан ожидает «дорогая зима» с точки зрения стоимости каменного угля. Об этом 8 августа заявил бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский в эфире польской радиостанции RMF FM.

«Нас ожидает дорогая зима», — сказал он, отвечая на вопрос по ситуации с ценами на энергоносители в стране.

Пехоциньский добавил, что по сравнению с 2015 годом на данный момент польские шахтеры добывают на 20% меньше каменного угля.

5 августа член сената верхней палаты Польши Яцек Бурый сообщил, что Польше может не хватить угля предстоящей зимой. Бурый допускает, что польские порты могут не справиться с импортом недостающего объема угля. По его словам, они способны разгружать до 30 тыс. т в сутки, но для разгрузки 15 млн т угля потребуется более 500 дней. Таким образом, часть топлива можно будет использовать только следующей зимой, сказал он.

20 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопрос миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

11 июня депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества.

23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.