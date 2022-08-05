В Польше допустили нехватку угля зимой

Польше может не хватить угля предстоящей зимой. Об этом 5 августа заявил член сената (верхней палаты страны) Яцек Бурый на заседании парламента.

«Мы сжигаем 57 млн т угля (в год. — Ред.), добыча — около 42 млн. 15 млн нам не хватает», — заявил он.

Бурый допускает, что польские порты могут не справиться с импортом недостающего объема угля. По его словам, они способны разгружать до 30 тыс. т в сутки, но для разгрузки 15 млн т угля потребуется более 500 дней. Таким образом, часть топлива можно будет использовать только следующей зимой, заключил он.

22 июня газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа сообщила, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопрос миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

Ранее, 11 июня, депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества.

23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.