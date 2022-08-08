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Политолог заявил о планах Варшавы сделать Украину «польской полуколонией»

Эксперт РИСИ Олег Неменский сообщил, что лидеры Польши хотят от Украины соблюдения их внешнеполитической линии
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Фото: TASS/Zuma
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В планы Варшавы входит ослабление Украины и управление Киевом через Польшу. Об этом 8 августа заявил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя сообщения Службы внешней разведки России (СВР) об «освоении» Польшей территории Украины.

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«Варшава хочет, чтобы Украина стала своего рода польской полуколонией, то есть ослабленным государством. Киев, по мнению властей республики, должен контактировать со всем миром, в первую очередь с Западом, через Варшаву», — рассказал специалист изданию Pravda.Ru.

Лидеры Польши, по его словам, хотят, чтобы Украина придерживалась их внешнеполитической линии и принимала участие в соответствующих международных инициативах.

Кроме того, у Варшавы есть и дополнительные «гуманитарные требования», которые чиновники пока не озвучивают на фоне спецоперации России по защите Донбасса. К ним, в частности, относятся осуждение западно-украинского националистического движения и признание факта геноцида поляков в период Второй мировой войны, отметил политолог.

«Есть и другие исторические провинности, за которые украинцы должны регулярно каяться», — заключил Неменский.

Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по «бросовым» ценам.

2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе гражданам Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

22 июня глава СВР Сергей Нарышкин указал на то, что конференция польских епископов обсуждала вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

До этого, 9 июня, Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы, сказал глава СВР.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.

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