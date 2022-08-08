В планы Варшавы входит ослабление Украины и управление Киевом через Польшу. Об этом 8 августа заявил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя сообщения Службы внешней разведки России (СВР) об «освоении» Польшей территории Украины.

«Варшава хочет, чтобы Украина стала своего рода польской полуколонией, то есть ослабленным государством. Киев, по мнению властей республики, должен контактировать со всем миром, в первую очередь с Западом, через Варшаву», — рассказал специалист изданию Pravda.Ru.

Лидеры Польши, по его словам, хотят, чтобы Украина придерживалась их внешнеполитической линии и принимала участие в соответствующих международных инициативах.

Кроме того, у Варшавы есть и дополнительные «гуманитарные требования», которые чиновники пока не озвучивают на фоне спецоперации России по защите Донбасса. К ним, в частности, относятся осуждение западно-украинского националистического движения и признание факта геноцида поляков в период Второй мировой войны, отметил политолог.

«Есть и другие исторические провинности, за которые украинцы должны регулярно каяться», — заключил Неменский.

Ранее в понедельник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по «бросовым» ценам.

2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти «разбазарили» суверенитет страны. По мнению дипломата, Украина много лет находится под внешним управлением Запада, а он использует ее в своих внешнеполитических интересах как инструмент в борьбе с Россией. Также она напомнила о том, что Верховная рада приняла законопроект об особом статусе гражданам Польши, который уравнивает их в правах с украинцами.

22 июня глава СВР Сергей Нарышкин указал на то, что конференция польских епископов обсуждала вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине.

До этого, 9 июня, Нарышкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу суверенитета страны Польше. С согласия Киева Варшава разместила у себя резервный центр обработки данных государственной налоговой службы Украины якобы для повышения эффективности ее работы, сказал глава СВР.

5 мая польский президент Анджей Дуда заявил, что «между нашими странами больше не будет границы». После этого Зеленский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об особом правовом статусе для граждан Польши.