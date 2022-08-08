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В «Векторе» рассказали об эффективности препарата НИОХ-14 против оспы обезьян

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Фото: ТАСС/EPA/RUNGROJ YONGRIT
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Первый в России противооспенный препарат НИОХ-14, который разработали специалисты государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, показал эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Вектора».

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«Доклинические исследования препарата на модельных животных (мыши, сурки) показали безопасность и эффективность в борьбе со всеми видами ортопоксвирусов, в том числе с оспой обезьян. В 2021 году была успешно проведена первая фаза клинических исследований противооспенного препарата НИОХ-14 на 90 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет, которая позволила доказать биодоступность активного вещества препарата при пероральном применении, а также оценить его безопасность, переносимость и выбрать дозу и схему применения», — говорится в сообщении.

Как пояснили в научном центре, механизм действия препарата заключается в блокировании формирования оболочки вируса из компонентов инфицированной клетки (клетки хозяина), что позволяет остановить выход вируса и его дальнейшее распространение в организме. Прием препарата необходим с первого дня обнаружения заболевания.

«Также возможен экстренно-профилактический прием препарата, но только в случае 100-процентной уверенности, что у вас был контакт с больным человеком. При этом чем раньше вы начнете принимать лекарство, тем выше будет его эффективность», — указали в «Векторе».

Отмечается, что с 1997 года «Вектор» Роспотребнадзора является одним из двух сотрудничающих центров ВОЗ по диагностике ортопоксвирусных инфекций. В рамках ведения данного центра проводится широкий спектр фундаментальных и прикладных работ по различным ортопоксвирусным инфекциям, включая оспу обезьян. Также на постоянной основе ведется научная работа, направленная на расширение возможностей России в области профилактики, лечения и диагностики данных возбудителей.

Производство НИОХ-14 будет возможно после прохождения процедуры государственной регистрации препарата в Минздраве России.

8 августа стало известно, что центр «Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Так, в государственном реестре лекарственных средств был зарегистрирован входящий номер препарата. Как передает «Газета.Ru», препарат уже успешно прошел все стадии доклинических испытаний, а также первую фазу клинических испытаний на добровольцах.

Ранее, 5 августа, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала «Известиям», что после оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. По словам эксперта, человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза.

В России первый случай оспы обезьян заболевания был выявлен 12 июля. Позже, 2 августа, сообщалось, что единственного в стране пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга.

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