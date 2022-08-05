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Око за оспу: каждый десятый может потерять зрение после вируса обезьян

С какими симптомами стоит срочно обращаться к врачу и как минимизировать риск полной слепоты
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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При оспе обезьян вероятно воспаление роговицы глаза, которое может привести к полной потере зрения. Об этом «Известиям» сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Причем такое осложнение нельзя назвать редким — по данным египетских ученых, во время прошлых вспышек инфекции в Африке ослеп каждый десятый зараженный. Впрочем, высокая доля пациентов с этим осложнением может объясняться сложностями с соблюдением гигиены, а не особенностями вируса, допустили российские эксперты. Тем не менее при покраснении глаз, появлении светобоязни и ряде других симптомов специалисты рекомендуют поспешить ко врачу.

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Ослепительный вирус

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После оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. Человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и в последующем рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения, — заявила она.

Согласно данным, которые приводят исследователи египетского Университета Танта, у каждого десятого пациента, инфицированного оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого — светобоязнь, а у каждого третьего — конъюнктивит. Также у 17% больных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвления роговицы.

Каждый десятый может потерять зрение после оспы обезьян
прививка от обезьяньей оспы
Фото: Global Look Press/Paul Zinken

«Существующие подтверждения показывают наличие нескольких, но достаточно частых офтальмологических осложнений, связанных с вирусом оспы обезьян», — указали авторы научной работы.

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То, что инфекция роговицы, связанная с оспой обезьян, может привести к потере зрения, подтверждали во Всемирной организации здравоохранения, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

— Помимо этого, в ВОЗ тяжелыми последствиями называют еще энцефалит, бронхопневмонию, заражение крови, — сказал он «Известиям».

Неизвестный механизм

Как отметил сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, в своей статье египетские ученые упоминают конъюнктивит и отек век у пациентов, которые наиболее тяжело переносили оспу обезьян. А при легком течении болезни поражения глаз не наблюдается, сказал эксперт «Известиям».

— Речь об инфекции роговицы с последующей потерей зрения.Такие осложнения возникают при сниженном иммунитете, наверняка индивидуальной восприимчивости и если не следить за состоянием кожи и слизистых, — подчеркнул он.

Каждый десятый может потерять зрение после оспы обезьян
человеку проверяют сетчатку глаза
Фото: ТАСС/Zuma/Afriadi Hikmal

Немаловажную роль в профилактике глазных осложнений при оспе обезьян играет гигиена, подчеркнул ученый в разговоре с «Известиями». Данные про каждого десятого заболевшего набраны в Африке, где у людей с этим могут быть сложности, заметил эксперт. Но и соблюдение всех гигиенических норм не может до конца защитить пациента. Как сообщил Михаил Болков, сама по себе оспа обезьян по статистике чаще осложняется симптомами поражения глаз, чем натуральная оспа — 20,3% по сравнению с 16,4%.

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— Притом в подтверждение этому накопилась статистика по осложнениям от вакцинации живыми штаммами обезьяньей оспы, включая поражения глаз, — сообщил он.

Риск возникновении кератита при оспе обезьян в среднем составляет 3,6–7,5%, сообщила врач-офтальмолог сети «СМ-Клиника» Анна Дгебуадзе. При этом точный механизм развития патологии сейчас не известен.

— Не существует рекомендаций по ведению пациентов с оспой обезьян и профилактике глазных осложнений при данном заболевании, но можно рассмотреть потенциальные методы профилактики в виде применения слезозаместительной и местной антибактериальной терапии для предотвращения глазных осложнений, — рассказала медик.

Каждый десятый может потерять зрение после оспы обезьян
врач делает анализы
Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Если не лечить кератит, заболевание может привести к необратимому снижению зрения и даже к слепоте. Поэтому с жалобами на покраснение глаз, слезотечение, чувство инородного тела, светобоязнь, наличие разного рода отделяемого из конъюнктивальной полости, боль в глазах стоит незамедлительно обращаться к офтальмологу, порекомендовала Анна Дгебуадзе.

Офтальмологи должны включать в свой дифференциальный (вероятный) диагноз вирусную оспу обезьян при наличии вышеперечисленных жалоб, — считает Анна Дгебуадзе.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. На 2 августа 2022 года через Европейскую систему надзора TESSy было сообщено о 15 624 случаях из 32 европейских стран, в том числе о двух летальных исходах. Всего в мире зафиксировано более 21 тыс. случаев заболевания. В России, по данным Роспотребнадзора, с момента начала вспышек был выявлен один заболевший.

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