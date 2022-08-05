Оспа обезьян может привести к потере зрения у каждого десятого пациента

После оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. Человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза, рассказала «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и, в последующем, рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения», — заявила она.

Согласно данным, которые приводят исследователи египетского Университета Танта, у каждого десятого пациента, инфицированного оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого — светобоязнь, а у каждого третьего — конъюнктивит. Также у 17% больных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвления роговицы.

То, что инфекция роговицы, связанная с оспой обезьян, может привести к потере зрения, подтверждали во Всемирной организации здравоохранения, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

«Помимо этого, в ВОЗ тяжелыми последствиями называют еще энцефалит, бронхопневмонию, заражение крови», — сказал он «Известиям».

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Око за оспу: каждый десятый может потерять зрение после вируса обезьян