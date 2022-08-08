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CNN показал сюжет об уезжающих на освобожденные РФ территории украинцах

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Американский телеканал CNN 6 августа показал сюжет об украинцах, которые уезжают из Украины на освобожденные Россией территории.

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Некоторые люди сказали репортеру телеканала Нику Робертсону, что направляются в Херсонскую область, чтобы встретиться со своими родственниками. Но журналиста удивили такие заявления, так как украинцы едут в регион целыми семьями и даже берут с собой домашних животных, передает Федеральное агентство новостей.

В сторону освобожденных территорий движутся не только легковые, но и грузовые автомобили. Водители, с которыми удалось поговорить Робертсону, рассказали, что везут различные товары на продажу.

Как подмечает «Газета.ru», на кадрах видно, что все машины направляются в сторону неподконтрольных Украине территорий, и нет ни одной, которая бы ехала в обратном направлении.

Ранее, 1 августа, сообщалось, что свыше 3 млн беженцев прибыло на территорию РФ с Украины и из Донбасса.

29 июля в Минтруде рассказали, что беженцы наравне с российскими гражданами могут оформить инвалидность.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля и которая была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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