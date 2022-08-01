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Более 3 млн беженцев прибыло на территорию РФ с Украины и из Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Свыше 3 млн беженцев прибыло на территорию РФ с Украины и из Донбасса, сообщает в понедельник, 1 августа, ТАСС источник в силовых структурах.

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«По последним данным, границу с РФ пересекли более 3 млн человек, включая 478 тыс. детей. Половина из них — граждане ДНР и ЛНР», — уточнил собеседник информационного агентства.

В российских пунктах временного размещения пребывает сейчас более 33 тыс. беженцев, среди которых 11 тыс. детей. Специалисты оказывают им медицинскую, юридическую, психологическую помощь, также люди получают сим-карты. Согласно решению российского правительства, приехавшим оказывается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма этих выплат составляет 5,3 млрд рублей.

29 июля в Минтруде рассказали, что беженцы наравне с российскими гражданами могут оформить инвалидность.

16 июня МВД РФ сообщило, что жители Украины и Донбасса вправе остаться на территории России даже без специальных разрешительных документов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

4 апреля основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова рассказала «Известиям» о льготах, положенных беженцам в России: они имеют право на социальную защиту, в том числе социальное обеспечение наравне с гражданами России; содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

А ранее она сообщала о возможности для беженцев получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля и которая была начата на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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