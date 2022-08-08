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В конгрессе США раскритиковали поставки оружия Киеву

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Поставки оружия Украине являются мошенничеством. Об этом 6 августа заявила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт.

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Она напомнила, что журналисты телеканала CBS выпустили документальный фильм, в описании к которому говорится, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойберт обрадовалась, что эти факты наконец-то стали общедоступными.

«Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь же, когда CBS показал это, это совершенно нормально», — написала она в Twitter.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала Бойберт. Она заявила, что США никогда не волновала судьба Украины.

Ранее в этот день сенатор Ольга Ковитиди заявила, что американским налогоплательщикам дорого обходится украинская милитари-зависимость президента США Джо Байдена.

Накануне стало известно о планах США направить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. В нее, в частности, войдут боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины.

До этого, 28 июля, бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что финансовая помощь, выделяемая США для Украины, в конечном итоге возвращается обратно в Штаты, так и не достигнув получателя.

По его словам, огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации Вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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