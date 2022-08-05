США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в $1 млрд

Правительство США готовится направить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. Об этом в пятницу, 5 августа, пишет Reuters.

«Ожидается, что следующий пакет помощи администрации [президента Джо] Байдена в сфере безопасности для Украины составит $1 млрд… и будет включать боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины», — говорится в публикации.

Предположительно, официальное заявление будет сделано в понедельник. До тех пор пока глава государства не подпишет соответствующие распоряжения, содержание и стоимость пакета могут меняться.

Ранее, 1 августа, американский лидер подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в новом пакете военной помощи украинской стороне будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Между тем 30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять Украине, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

В этот же день высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что министерство обороны США в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведет закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

До этого, 8 июля, президент США распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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