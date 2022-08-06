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В Совфеде назвали помощь США Украине милитари-зависимостью Байдена

Сенатор Ольга Ковитиди: гражданам США дорого обойдется милитари-зависимость Байдена
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Samuel Corum - Pool via CNP
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Американским налогоплательщикам дорого обходится украинская милитари-зависимость президента США Джо Байдена. Об этом 6 августа заявила сенатор Ольга Ковитиди.

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«Новой «украинской дозой» Джо Байдена может стать самый крупный за все время финансовый пакет «помощи» на $1 млрд. который собрались выделять Украине», — сказала политик в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что эти средства направят на финансирование военных компаний, поставляющих вооружения для Украины.

5 августа стало известно о планах США направить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. В нее, в частности, войдут боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины.

1 августа американский лидер подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

30 июля высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что министерство обороны США в соответствии с программой финансирования военной помощи Украине ведет закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

8 июля президент США распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 июня заявил, что Вашингтон отправит Киеву современные средства противовоздушной обороны средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон не уведомлял Москву о поставке украинцам системы ПВО большой дальности.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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