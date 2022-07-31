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Американский полковник Макгрегор обвинил Пентагон в присвоении украинских денег

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Финансовая помощь, выделяемая США для Украины, в конечном итоге возвращается обратно в Штаты, так и не достигнув получателя. Об этом рассказал бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор в ходе интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

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«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации Вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», — отметил он, назвав эту систему «замкнутым кругом» и «жульничеством», так как вернувшиеся деньги тратятся на изготовление новой техники и оружия.

29 июля появилась информация о том, что минобороны США начали закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для нужд ВСУ. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга.

До этого, 1 июля, пресс-служба Пентагона объявила о выделении очередного пакета военной помощи украинской стороне на $820 млн. Уточнялось, что в него войдут новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

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