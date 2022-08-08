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Юрист предупредил о проблемах при потере документов на квартиру

Юрист Балакин предупредил об угрозе стать жертвой мошенников при потере документов на квартиру
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Потеря документов на квартиру может обернуться для владельца печальными последствиями, поскольку трудно будет доказать права на собственность, ситуацией могут воспользоваться мошенники. Об этом 8 августа рассказал юрист, президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

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«Если потерять правоустанавливающие документы, то владелец квартиры не только лишится возможности ей распоряжаться, но и подвергает себя и свою собственность опасности: всегда есть риск, что бумаги были кем-то украдены или найдены и использованы с целью мошенничества», — приводит его слова «РИА Новости».

Юрист добавил, что злоумышленники могут незаконно составить доверенность и по ней продать квартиру. При подозрении, что документы попали в чужие руки, нужно идти в полицию и писать соответствующее заявление, заключил Балакин.

При этом специалист уточнил, что после 31 января 1998 года документы на право собственности выдают в Росреестре, до этого периода — другие структуры, например, БТИ или нотариус.

По словам члена Ассоциации юристов России Гульнары Бегловой, наличие нотариально заверенных копий документов на квартиру поможет избежать возможных проблем при утере оригиналов.

Ранее, 7 августа, директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова рассказала «Известиям», что при составление договора аренды жилья даже на кратковременный период у арендодателя следует спрашивать документы на право собственности. Это необходимо, чтобы впоследствии не оказаться на улице, потеряв при этом деньги.

Руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков 20 июля рассказал, что в настоящее время порядка 80–85% покупателей апартаментов приобретают их для собственного использования (собственное проживание или для проживания детей/родителей). Ключевое преимущество апартаментов — низкая цена продажи по сравнению с квартирами — до 20% на первичном рынке, добавил он.

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